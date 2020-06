NIJZ miri: porast okužb, a Hrvaška (še) ostaja epidemiološko varna

Hrvaška, kjer v zadnjih dneh beležijo porast okužb z novim koronavirusom, je še vedno epidemiološko varna država, iz katere je mogoče v Slovenijo vstopati brez omejitev, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).



Na Hrvaškem v zadnjih dneh poročajo o porastu okužb z novim koronavirusom. Danes so sporočili, da jih je bilo od nedelje 19, dan pred tem pa 18. O več kot desetih novih primerih okužbe so poročali tudi v dneh pred tem. Na NIJZ so pojasnili, da je Hrvaška kljub temu še vedno epidemiološko varna država.



Glede varnih držav od samega začetka uporabljajo transparente kriterije, to je manj kot deset novih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in skupno 10.000 testov na milijon prebivalcev.

Katera država je na rdečem seznamu odloča vlada

Kriterij desetih novih okužb na 100.000 prebivalcev je nižji od evropskega povprečja, so pojasnili na inštitutu. Slovenski kriterij je sorazmerno strog, saj je namen stroke oceniti primerljivo tveganje tuje države s tveganjem za okužbo v Sloveniji in s tem zaščititi prebivalce Slovenije, so navedli.

Dodatni kriterij je še 14-dnevna pojavnost okužb nad 40 na 100.000 prebivalcev, ki ga na NIJZ trenutno uporabljajo kot opozorilno vrednost. Če je okužb v zadnjih 14 dneh več kot 40 na 100.000 prebivalcev, o tem obvestijo vlado. Odločitve o tem, katere države so uvrščene na rdeči seznam, torej ne sprejme NIJZ, ampak vlada.



Dodali so, da epidemiološko stanje spremljajo ves čas in vsak dan sproti vključujejo v izračun, tako da hitro poslabšanje epidemiološke slike takoj vpliva na 14-dnevno vrednost. Za izračune na NIJZ uporabljajo javno dostopne podatke mednarodnih institucij, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).



Ob vstopu iz držav na rdečem seznamu v Slovenijo je obvezna karantena.