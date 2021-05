Nič več pločevine med narcisami

Brezplačna linija

Avtobus bo vozil 8. in 9. maja, 15. in 16. ter 22. in 23. V primeru slabega vremena pa ne.

Strup za živino

Gola gora Golica je 1835 metrov visoka gora, ki se pne v višino v zahodnih Karavankah, gorstvu, čez katero v dobršnem delu teče državna meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Meja pravzaprav teče po Karavankah od konca prve svetovne vojne sem oziroma natančneje od koroškega plebiscita. Ime je dobila Golica po goloti površja, saj je njeno južno pobočje, približno od 1500 metrov nadmorske višine naprej, poraslo zgolj s travo. Od daleč je torej videti, kot bi bila gora gola. Njeno južno pobočje je nad gozdno mejo strmo, severno pobočje pa hudo strmo in razdrapano.

Edinstven razgled

Maj je čas cvetenja narcis, ko vasi pod Golico obišče veliko obiskovalcev, velika večina z lastnimi avtomobili. Lani je bila Planina pod Golico tako obremenjena z njimi, da je bila potrebna popolna zapora ceste že na Jesenicah. Zato se je Občina Jesenice že lani lotila urejanja tega problema, v začetku letošnjega leta pa je bil oblikovan dokončni predlog urejanja prometa v maju.Tako bo ob koncih tedna v času pričakovanega največjega obiska občudovalcev narcis z namenom umirjanja prometa zapora ceste v Planino pod Golico in Javorniški Rovt. Za obiskovalce bo vzpostavljena brezplačna avtobusna linija na relacijah Jesenice–Planina pod Golico in Jesenice–Javorniški Rovt (Pristava). Avtobus z zgoščenim voznim redom bo ustavljal na vseh postajališčih javnega potniškega prometa na svoji relaciji.»Ukrep zapore ceste s kombinacijo avtobusnega prevoza bo po eni strani omogočil do okolja prijaznejši obisk občutljive narave, po drugi pa obiskovalcu ponudil prijaznejši in brezskrbnejši obisk. Pozabiti pa ne smemo tudi domačinov, katerih vasi ne bodo kot v prejšnjih letih zabite z avtomobilsko pločevino, kar jim je povzročalo veliko preglavic pri vsakdanjih opravilih,« je ob tem dejaliz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki v sodelovanju z Občino Jesenice pripravlja novo prometno ureditev v maju.Gorskim narcisam domačini pravijo tudi ključavnice. To ljudsko ime je v okolici Jesenic povezano z dejstvom, da cvetovi žuželkam ne dopuščajo opraševanja, torej so na neki način zaklenjeni. Sicer v slovenskem jeziku obstaja več kot 120 različnih imen za te rastline. Prav narcise so tisti magnet, ki maja in junija privabljajo na Golico in v rovte, s travo poraslo izkrčeno zemljišče v gorskem svetu, množice ljudi. Tako so zapisali leta 1999 ob izidu planinske znamke s podobo Golice in narcis v ospredju.Narcise so trajnice s čebulico in so vetrocvetke, zato jih v velikem številu najdemo predvsem na goličavah in travnikih, kjer so razmere za razmnoževanje ugodne. Golico so še po drugi svetovni vojni poraščale do vrha, danes pa so njihova nahajališča bistveno manjša. Ogrožajo jih sodobni način mehaniziranega obdelovanja zemlje in kemična gnojila, ki vsebujejo kalij in fosfor. Intenzivno gnojenje pospešuje rast regrata in trave, ki izpodrivata narcise.Poleg tega so travniki narcis neprimerni za pašnike. Namreč, dokler so listi narcis zeleni, so za živino strupeni. Zato so nekoč kmetje gnali živino na tovrstna pobočja šele v avgustu. Košnja je primerna šele po 20. juniju. Dostop do narcisnih poljan je z Jesenic proti Planini pod Golico oziroma Plavškemu Rovtu. Na Golici rasteta tudi ogroženi rastlini gorski dimek in alpski lisičjak.»V Turističnem društvu Golica se s sodelujočimi organizacijami trudimo, da številnim ljubiteljem narave in hribov, ki v maju obiščejo naše kraje, popestrimo obisk pri nas,« pravi Klemen Klinar.V TIC Jesenice opozarjajo na nekatere možnosti, ki jih imajo izletniki ob opazovanju narcis: »Ob vikendih, ko bo vozil brezplačni avtobus, si pohodniki lahko naredijo prijeten krožni izlet, pri čemer se dopoldne z avtobusom podajo v Planino pod Golico, od tam pa se prek Španovega vrha, pod katerim so lepi travniki narcis, podajo do Pristave v Javorniškem Rovtu, od koder se bodo spet z avtobusom vrnili v dolino. Za pot potrebujemo 2,5 ure hoje. Skrajšajo si jo lahko z vožnjo s sedežnico do Španovega vrha, ki bo ob majskih vikendih obratovala med 10. in 14. uro. V času cvetenja bodo odprti vsi gostinski obrati, v gasilskem domu PGD Planina pod Golico, ki je ob poti na Golico, bo domače gasilsko društvo uredilo začasni Bar Gasilc. Ob njem bo delovala tudi informacijska točka, dobro založena s promocijskim gradivom. Svoje goste pričakujejo tudi na Kmetiji Smolej-Uric, kjer vam ponujajo ure individualnega jahanja ali panoramske vožnje s kočijo. Tistim, ki jim zadostuje le sprehod, v Javorniškem Rovtu priporočajo obisk Zoisovega parka ob Domu Pristava, v Planini pod Golico pa ogled Alp v malem, miniature Alp v obliki skalnjaka.«