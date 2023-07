Ni še konec ekstremnega vremena, opozarjajo tudi na nevarnost orkanskih vetrov

Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, v zahodni Sloveniji bodo možne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 °C. »Z ekstremnim vremenom še nismo opravili. Od ponedeljka zvečer do srede bodo može močnejše nevihte. Sprva bodo glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne tudi dolgotrajni nalivi. Poleg nestabilnosti bo striženje vetra še bolj izrazito kot v minulem tednu,« opozarja Blaž Šter, prognostik z Agencije RS za okolje. Na spletni strani Ciklon.si ob pričakovanih prehodih nevihtnih linij opozarjajo na nevarnost orkanskih vetrov.

Arso za sever Slovenije za popoldne izdal oranžno vremensko opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je za sever Slovenije za popoldne izdala oranžno vremensko opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. Opozorilo za severozahod države velja od 19. ure, za severovzhod pa od 18. ure. Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave, opozarja.

Rumeno opozorilo za močan veter

Preglavice naj bi močan veter, od 70 do 85 km/h, povzročal na Primorskem (JZ). Priporočajo, da zaprete vrata in okna ter se ne zadržujete na prostem na potencialno nevarnih mestih. Priporočajo tudi dodatno previdnost v prometu in na morju. Veter lahko lomi drevesa ali veje.

Rumeno opozorilo za visoke temperature

Visoke temperature bodo hromile prebivalce na jugovzhodu države. Arso opozarja, da lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije.

Opozorila za danes, jutri in sredo. FOTO: Arso

Vse do četrtka nestanovitno

Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v krajih južno od nas bo večinoma sončno. V noči na sredo se bodo plohe in nevihte razširile nad vso Slovenijo in v sredo popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala burja. Razjasnilo se bo. V torek in sredo so razglasili rumeni alarm za nevihte po celotni državi. V četrtek bo sončno in nekoliko bolj sveže.