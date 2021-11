Delova podjetniška zvezda leta 2021 je IT-podjetje XLAB (FOTO)

Ljubljansko podjetje XLAB je globalno IT-podjetje in deluje v panogi, ki je dobila zagon v času koronavirusne krize z delom na domu. XLAB namreč trži storitvi, ki sledita trendom prihodnosti: povečanemu obsegu dela od doma in digitalizaciji v podjetjih. Njihove ključne storitve so na dveh področjih – prve zagotavljajo dostop do oddaljenih naprav (računalnika ali mobilne naprave), druge obsegajo rešitve za digitalno preobrazbo in IT-avtomatizacijo, ki omogoča velikim organizacijam, kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja, da optimizirajo svoje poslovne procese. Na globalnem trgu, kjer nastopajo pod blagovno znamko XLAB Steampunk, podjetjem pomagajo pri integracijah njihovih produktov z najbolj priljubljenim orodjem za avtomatizacijo, Red Hat Ansible.

Podjetje v IT-panogi je zelo dobro pozicionirano, sploh ker je dokazalo, da je sposobno svoje produkte tržiti na tujih trgih. Na področju razvoja programske rešitve za oddaljeni dostop v Sloveniji nimajo konkurence, pa tudi v svetovnem merilu sodijo prav v vrh. Ponašajo se tudi z enim največjih računalniških raziskovalnih oddelkov zunaj slovenske akademske sfere.

Podjetje zelo dobro obvladuje svoje poslovanje, njihovi finančni kazalniki so dobri tako z vidika rasti kot z vidika profitabilnosti in zadolženosti. Lani so prihodke povečali za kar 40 odstotkov na 10,5 milijona evrov. Skoraj 90 odstotkov jih ustvarijo v tujini, in sicer polovico v Evropi, polovico pa na preostalih trgih, denimo na Japonskem, v ZDA, Južni Ameriki itd. Ob tem so imeli 2,7 milijona evrov čistega dobička. Zdaj podjetje zaposluje 121 ljudi, ki ustvarjajo slabih 92.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je približno dvakratnik povprečja v slovenskem gospodarstvu. V raziskave in razvoj vlagajo 13,4 odstotka prihodkov. Sodelovali so v več kot 80 slovenskih in evropskih raziskovalnih projektih. Postali so tudi prvi slovenski koordinator projekta v programu Obzorje 2020.

Družba je še vedno v lasti več soustanoviteljev, ki pa so pozneje nekatere svoje zaposlene povabili k solastništvu. Zaposlenim omogočajo trajno rast z izobraževanji in uradnimi certificiranji ter optimalno usklajevanje dela in zasebnega življenja s fleksibilnim delom in možnostjo dela od doma. Za razvoj skupnosti skrbijo s podpiranjem projektov, ki mladim omogočajo razvoj digitalnih kompetenc, nujnih za poklice prihodnosti, s katerimi bodo ustvarjali ekološko-trajnostne rešitve.

Njihova konkurenčna prednost je razvoj trajnostnih tehnologij, saj njihova rešitev za oddaljeni dostop ISL Online s storitvami za podporo in sestanke na daljavo podjetjem omogoča občutno zmanjšanje števila poslovnih poti in s tem negativnega vpliva na okolje. In zato je po naši oceni XLAB podjetje prihodnosti.

Člani strokovne komisije so imeli težko nalogo pri izboru najboljšega, saj so vsi nominiranci zelo dobri na svojem področju. Za izglasovano podjetje je pretehtala majhna prednost pred drugimi nominiranci.