Žal ni šala: ministrstvo potrdilo še en strošek, povezan z nakupom razvpitih računalnikov

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je potrdilo še en strošek, povezan z nakupom 13.000 računalnikov, in sicer bodo morali za dostavo naprav uporabnikom plačati 100.000 evrov. Upravičencem bo računalnike razdelila Pošta Slovenije, ki je oddala najnižjo ponudbo, je poročala TV Slovenija.

Poslanec Janez ostro nad ministrico Emilijo: »Laž! Stala je pred dvorano, z 'nepremičnim' nasmeškom v posmeh«

Na ministrstvu so jim potrdili, da strošek dostave do upravičencev znaša 10,65 evra z DDV-jem na kos opreme.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh trdi, da že od začetka postopek vodijo transparentno in da o vseh stroških poročajo javno. Kot smo že poročali, pa so pred nekaj dnevi razkrili še doslej neznan strošek namestitve operacijskega sistema Linux, in sicer 250.000 evrov, računalnike so namreč kupili brez operacijskega sistema.

Za nakup računalnikov so na ministrstvu odšteli šest in pol milijona evrov, dodatnih 350.000 evrov za namestitev operacijskega sistema in distribucijo, še okoli 14.000 evrov pa so do zdaj plačali za najem prostorov, v katerih še vedno hranijo okoli 8000 računalnikov, je še poročala nacionalka.

Zanimanje za izposojo računalnikov sicer raste, vendar šele zdaj, ko je krog upravičencev zelo razširjen, in sicer do šestega dohodkovnega razreda. Ministrica bo nakup vnovič pojasnjevala v petek na že drugi interpelaciji, podporo premierja pa za zdaj še uživa.