Ni predvidljivosti, Kustečeva sporočila, kako bo v prihodnje s šolami

Časi so negotovi. Medtem ko je bilo še pred nekaj tedni rečeno, da ko se bodo šole odprle, se bodo za stalno, je včeraj šolska ministricaodločila, da se bodo šole v črnih regijah zaprle. Da odprtje šol ni samoumevno, je po novinarski konferenci sporočila tudi na facebooku.»Ko smo dva dni nazaj odprli vrata nekaterih šol smo vedeli, da se bodo nadaljnje odločitve tedensko preverjale, tudi zaradi dnevno spreminjajočih se stanj virusne okužbe v družbi. Verjamem, da smo si vsi skupaj želeli, da bi bile to spremembe na bolje, na še več normalnosti,« je zapisala (nelektorirano) in pod njeno objavo so se zvrstili številni komentarji.Vlada mora obstoj razmer za podaljševanje posameznega omejitvenega ukrepa preverjati tedensko in tudi na področju šolstva bo, kot kaže, enako. Če bodo naslednji teden podatki za posamezno regijo v rdeči ali celo oranžni fazi, bo v teh regijah pouk za prvo triado v osnovnih šol potekal v učilnicah.V ponedeljek bodo vse šole, ne glede na regijo, imele pouk na daljavo, saj boto zaposleni v šolah iz rdečih regij ponovili testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Ali bo hitro testiranje izven šol potekalo vsak ponedeljek, ministrica ni povedala.Kaže pa, da stroka in politika nista najbolj usklajeni pri zapiranju šol. Vodja zdravstvene skupine za covidje sporočila, da zapiranje šol ni najbolj smiselno (če je denimo poskok okužb zaradi večinskih primerov DSO-jih, kar se je pokazalo ravno v obalno-kraški regiji), podobni pozivi so prišli tudi z NIJZ, a na koncu se je vlada odločila drugače.Krivuljo okužb v posamezni regiji lahko spremljate tudi na grafu sledilnik.org.