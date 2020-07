Ni frčalo perje, naokoli je letela glina

Pokal zmagovalcu

Suvereni tekmovalci

Tisti, ki dvakrat sestrelijo po 10 golobov, se pomerijo v razstreljevanju za zmagovite pokale.

Potem ko so v zeleni bratovščini morali zaradi okužbe s covidom-19 za lep čas odložiti puške v kot, saj so bile strelske prireditve umaknjene s programa, so po preklicu epidemije mnoga strelišča spet oživela. Strelci na glinaste golobe, kot pravijo majhnim, rdeče obarvanim krožnikom iz gline, ki jih posebni stroji iz varnih bunkerjev izmetavajo pod nebo, so si dali duška in preizkušali svoje sposobnosti.V mnogih lovskih družinah (LD) je ta dejavnost že povsem zastala, saj med mladimi ni bilo pravega zanimanja, ponekod pa so tradicijo ohranili in k sodelovanju pritegnili mlade. Še več, ta lovsko-športna panoga je postala zanimiva celo za mnoge nelovce, ki so se organizirali v strelska društva (SD) in začeli izvajati tekmovanja. Zato so danes na tovrstnih prireditvah vedno navzoči oboji, člani SD in LD. In tako je bilo pred dnevi v Dobravi v Slovenskih goricah. Tam, kjer so na idilični jasi leta 1974 zgradili lovski dom in ob njem še strelišče. To so pred kratkim modernizirali in na novo opremili s sodobnim strojem za izmetavanje golobov.Sredi zelenih gozdov v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za pokal ob dnevu državnosti 2020. V ekipni konkurenci je zmagala LD Kog pred Strelsko družino (SD) Vitomarci in LD Vurmat z Duha na Ostrem Vrhu. Pokal državnosti 2020 je osvojiliz LD Trnovska vas, ki je v dodatnem razstreljevanju ohranil najmirnejšo roko in najostrejši pogled prediz LD Vurmat iniz Lenarta.Davorin Toš je slavil tudi v športnem stavu in tako postal absolutni zmagovalec Dobrave 220. Na drugo mesto se je uvrstiliz LD Pernica in na tretjeiz SD Skakovci. Še posebno zanimivo je bilo tekmovanje veteranov, v katerem je po pričakovanju slavil domači strelski matadoriz Dobrave prediz LD Duplek in domačinomiz Dobrave. Slednji je sicer veljal za favorita, a je bil zlasti Ivan Bezjak neverjetno miren in ostrega pogleda ter se ni dal presenetiti.Tekmovanje v Dobravi je pritegnilo tudi strelce iz goričkega SD Kaliber v Fokovcih. Prišli so v polni zasedbi in na veliko presenečenje pripeljali s seboj tudi mladega, komaj 13-letnega. Z njim sta bila oče in dedek, ki je na vnuka še posebno ponosen in ga v njegovih strelskih prizadevanjih tudi podpira. Ne zgolj finančno (ta šport kar precej stane), zlasti moralno. Očenam je povedal, da je mladi Lan začel zelo obetavno, potem pa imel krizo in se iskal, dokler se ni resno odločil, da bo strelec na glinaste golobe. Ni kaj, mladi tekmovalec je suvereno stopil na tekmovališče, brezhibno in izjemno varno ravnal z lepo, moderno puško in kot za stavo podiral golobe. A je imel nekaj malega športne smole, saj mu ni uspelo sestreliti vseh desetih, kar bi ga popeljalo v finalne obračune. Pravila so namreč takšna, da se tisti, ki dvakrat sestrelijo po 10 golobov, pomerijo v razstreljevanju za zmagovite pokale. Ponekod imajo še posebno nagradno tekmovanje za praktične nagrade.Lan je poskusil večkrat, a v vsaki rundi je ostal prekratek za enega goloba. Ni bil razočaran in je z dedkom z užitkom pomalical okusen srnjakov golaž, ki sta ga za vse udeležence v Dobravi skuhalain. Dogodek je vodil strelski referent LD Dobravain s starešino LDpodelil pokale zmagovalcem.