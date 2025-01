Nezakonito zasipavanje vrtač v Logatcu: Dolinšek transport pod drobnogledom inšpektoratov

Podjetje Dolinšek transport, ki sodeluje pri velikih slovenskih projektih, kot je rušenje nekdanjih Žitovih silosov pri BTC-ju, naj bi po ugotovitvah okoljskega in kmetijskega inšpektorata v Logatcu nezakonito zasipavalo kraške vrtače z gradbenimi odpadki.

Portal N1 poroča, da podjetje s tovornjaki v vrtače že leto in pol vozi različen gradbeni material, vključno z betonom, plastiko, lesom in celo nenavadno belo snovjo. Po navedbah prič je v vrtače material odložilo že več sto tovornjakov, ki odpadke nato takoj prekrivajo z zemljo.

Na parceli našli plastične cevi in skale

Okoljski inšpektorat je že februarja 2022 podjetju prepovedal odlaganje odpadkov in mu naložil, naj odstrani nezakonito odložen material do 1. septembra istega leta.

Ker podjetje odločbe ni spoštovalo, mu je bila izdana izvršba z novim rokom do aprila 2023. Ob neupoštevanju odločb je predvidena kazen 10.000 evrov. Inšpektorat je zaradi neizvršitve odločbe uvedel tudi prekrškovni postopek.

Župan Občine Logatec Bert Menard je potrdil, da so na občini seznanjeni z dogajanjem. FOTO: Bojan Rajšek

Podobne kršitve je ugotovil tudi kmetijski inšpektorat, ki je na parceli našel opeke, plastične cevi in skale. Podjetju je januarja 2022 naložil odstranitev odpadkov in poravnavo materiala. Ker odločbe niso bile izvedene, je sledila izvršba, na katero se je podjetje pritožilo. Zadeva je še v postopku reševanja, prav tako zahteva podjetja za sodno varstvo, ki jo trenutno obravnava okrajno sodišče v Cerknici.

Posledice so lahko hude

Direktor podjetja Marko Dolinšek je poudaril, da podjetje za naročnike izvaja različne gradbene storitve z ustreznimi dovoljenji. Ob morebitnih potrjenih kršitvah zakonodaje so pripravljeni ukrepati skladno z navodili inšpekcij.

Župan Občine Logatec Bert Menard je potrdil, da so na občini seznanjeni z dogajanjem, delno tudi prek policije, ki preučuje primer. »Takšno ravnanje, če do njega prihaja, je nesprejemljivo,« je dejal Menard in dodal, da je od inšpekcijskih služb prejel zagotovilo, da bodo ukrepale.

Opozoril je tudi na širše posledice zasipavanja vrtač, saj lahko to ob poplavah povzroči dodatno škodo zaradi nezmožnosti odtekanja vode.

Dileme glede zasipavanja vrtač

Podjetje sicer ima dovoljenje za zasipavanje vrtač z zemljo, vendar so inšpektorji ugotovili, da se vanje odlaga tudi drug material, ki tja ne spada. Po besedah župana bi morala stroka določiti, katere vrtače so primerne za zasipavanje, da se preprečijo nadaljnje okoljske težave.

Pristojni organi nadaljujejo s preiskavo, medtem ko podjetje vztraja, da bo sodelovalo v skladu z zakonodajo, če bodo kršitve potrjene.