Neverjetno, kaj je voznica počela sredi Ljubljane (VIDEO)

Žal moramo prepogosto poročati o vožnji v napačno smer po slovenskih cestah, ki se je že večkrat končala tudi tragično. Tokrat do tega nevarnega početja ni prišlo na avtocesti ali hitri cesti, temveč na Celovški cesti v Ljubljani.

Po spletu je zaokrožil posnetek, ki je marsikoga pustil odprtih ust. Voznica golfa je v ljubljanski Šiški zapeljala na tisti del ceste, sta bila oba prometna pasova namenjena vožnji v nasprotno smer. »Glavno, da je imela masko gor. Vse za varnost,« je početje voznice komentiral avtor posnetka S. Č. K sreči je bila cesta razmeroma prazna, tako da je voznica lahko kmalu zapeljala v stransko ulico in se na ta način izognila trčenju z nasproti vozečimi vozili.

Kot so že večkrat opozarjali tudi možje v modrem, so takšne poteze voznikov izredno nevarne in lahko povzročijo nesreče s hujšimi posledicami. Globe za tovrstne kršitve se gibljejo med 150 in 1200 evri, voznike pa doleti 18 kazenskih točk