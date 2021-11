Neverjetni prizori volčjega tropa iz Kočevja (VIDEO)

Lan Hočevar je na Youtube objavil skoraj 13 minut dolg posnetek, v katerem nastopa trop volkov iz kočevskih gozdov. Kamera je bila skrita, zato so se volkovi obnašali povsem naravno. Presenetljivo pa je, da so volkovi na posnetku drug z drugim prav prijazni, se nežno dotikajo in družijo.

Kot je ob objavi videa zapisal Hočevar, so na videu ujeti intimni trenutki med volkovi, ko si dvorijo in se družijo. Na trenutke med posnetkom bi nepoznavalcem morebiti zazdelo, da zvenijo tudi nekoliko agresivno, vendar Hočevar, ki je raziskovalec na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, razloži, da to ni res in da je to samo način, kako volkovi med samo komunicirajo.