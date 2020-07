Nerodno: poglejte, kako je slovenska strokovnjakinja sesula hrvaškega ministra

41 primerov okužb z novim koronavirusom so v zadnjih 24 urah zaznali na Hrvaškem.

Število okužb na 100.000 prebivalcev po hrvaških županijah (po podatkih, ki so veljali do vključno 26. julija 2020). FOTO: A. L.

V tednu od 20. do 26. julija smo v Sloveniji zabeležili 11 uvoženih primerov novega koronavirusa. Največ primerov smo uvozili iz sosednje Hrvaške (5), dva iz Kosova, po enega pa iz Avstrije, BiH, Dubaja in Severne Makedonije. To je precej več kot teden prej, ko smo iz tujine dobili dva na koronavirus pozitivna.Na Hrvaškem se za zdaj ni okužil še noben turist, je danes po poročanju STA zatrdil hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman, ki se je sestal s slovenskim ministrom za zunanje zadeve Anžetom Logarjem . A visoki hrvaški predstavnik verjetno ni vedel, da je dobro uro pred njim pred kamere stopila slovenska strokovnjakinja, infektologinja– tudi vodja strokovne skupine za covid 19 –, ki je danes medijem razkrila, da smo v Sloveniji odkrili pozitivne ljudi, ki so se vrnili z letovanj na Hrvaškem in niso bili obiskovalci klubov Grlić Radman je še izpostavil, da je epidemiološka slika na jadranski obali, ki jo zdaj množično obiskujejo turisti, tudi slovenski, precej boljša kot drugod na Hrvaškem. Pri tem je verjetno spregledal Sloveniji najbližjo Istrsko županijo (pokriva kraje, kot so Novigrad, Poreč, Pulj, Rovinj in Umag), kjer poletje preživljajo številni Slovenci in ki je po številu okuženih aktivnih primerov druga najslabša županija na Hrvaškem (več o tem v članku Nevarne hrvaške županije: če bi bile to države, bi morali Slovenci ob povratku v karanteno ).Ne Hrvaška ne Slovenija novih ukrepov na mejah za zdaj ne predvidevata, niti v pripravah na novo šolsko leto ne.