Evropska država opozorila svoje državljane: Takoj zapustite Hrvaško

Nizozemsko notranje ministrstvo je za potovanje na Hrvaško izdalo oranžno opozorilo zaradi slabše epidemiološke slike v tej državi. Svojim državljanom, ki že dopustujejo na Hrvaškem, so svetovali, naj se nemudoma vrnejo v svojo domovino. Ostalim pa so svetovali, naj na Hrvaško potujejo le, če je to nujno, piše Večernji list. Nizozemskim turistom se po vrnitvi iz Hrvaške priporoča 14-dnevna samoizolacija.Po pisanju Jutarnjega lista so Nizozemci v torek nemudoma začeli zapuščati hrvaško obalo, kjer je dopustovalo okoli 12 tisoč Nizozemcev. Predvsem so se izpraznili kampi v Istri, kjer so Nizozemci tradicionalno med bolj številnimi gosti. Večina naj bi jih dopust nadaljevala v sosednjih državah, da se jim po vrnitvi na Nizozemsko ne bi bilo treba samoizolirati.Natančne številke koliko Nizozemcev dopustuje na Hrvaškem in koliko jih je iz Hrvaške že izstopilo, še ni. Turistične agencije še zbirajo podatke. Turiste, ki so že vplačali turistične pakete in na Hrvaškem že dopustujejo, bodo nazaj na Nizozemsko pripeljale turistične agencije. Nizozemcem, ki so na Hrvaško odšli s svojimi avtomobili, pa države svetuje, naj nemudoma najdejo rešitev za varno vrnitev domov.Večernji list navaja, da se je odločitev nizozemskega ministrstva znašla na tnalu kritik med prebivalci, ki se sprašujejo, zakaj so celotno Hrvaško uvrstili na oranžni seznam, čeprav je Istra relativno varna in število okuženih tam upada. Prav tako pa so Nizozemci na oranžni seznam uvrstili le posamezna območja Portugalske in Španije.Iz nizozemskega nacionalnega zavoda za javno zdravje so sporočili, da je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Hrvaška med prvimi šestimi državami z največjim številom okuženih na 100 tisoč prebivalcev, kljub nekoliko manjši številki okuženih v zadnjih dneh.