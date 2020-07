Nevarne hrvaške županije: če bi bile to države, bi morali Slovenci ob povratku v karanteno

Odstopanje

Število aktivnih okužb na 100.000 prebivalcev po hrvaških županijah. FOTO: A. L.

Če je vrednost do 10, se šteje županija za varno, če nad 40, za potencialno nevarno (če bi država imela kazalnik s takšno vrednostjo, bi sodila na rdeči seznam in bi bila po vrnitvi karantena obvezna!). Oranžne so vmesne – niso varne pa tudi nevarne ne. FOTO: A. L.

Na Hrvaškem so se razmere v zadnjih dneh glede koronavirusa nekoliko izboljšale, če gledamo samo številke. Kazalnik, ki ga izračunamo iz števila okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, se je s skoraj 30 znižal na 27,57. A ta številka je še vedno daleč od tega, da bi Hrvaško lahko označili za varno državo. Natančneje smo si pogledali kazalnik še za posamezne županije.Javno dostopne podatke o posameznih županijah objavljajo na uradni spletni strani vlade za koronavirus. Tam navajajo, da imajo po zadnjih podatkih 855 aktivnih primerov. Kako so prišli do te številke, nam ni znano (odgovor od hrvaškega zavoda za javno zdravje še pričakujemo), medtem ko jih imamo v Sloveniji (do vključno vikenda) 241. Slovenski NIJZ podatek izračuna tako, da sešteje število okužb za zadnjih 14 dni, kar da je tudi priporočilo evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC). Za primerjavo: Hrvati imajo v zadnjih 14 dneh 1135 novih okužb. Če bi uporabljali enako metodologijo, kot jo Slovenija in jo priporoča ECDC, bi morali poročati o kar tretjini več aktivnih okužb, kot jih navajajo na uradni vladni strani danes.Najboljši približek, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh na Hrvaškem glede okužb po županijah, so torej aktivni primeri, šteti po hrvaško, ne po slovensko (če bi jih šteli po slovensko, bi bile številke verjetno precej višje). Med vsemi hrvaškimi županijami izstopata dve, ki sta v rdečem. To sta istrska in vukovarsko-sremska. Bistveno slabša je zadnja, katere kazalnik je preko 110, medtem ko je za Istro 41. Če bi bila istrska županija država, bi bila v rdečem, ob povratku iz krajev, kot so Novigrad, Poreč, Pulj, Rovinj in Umag, pa bi morali v obvezno 14-dnevno karanteno.​Razmere v drugih hrvaških županijah so razvidne iz spodnje grafike in tabele.