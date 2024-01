Nepremičninska posrednica o elitnih stanovanjih, ki jih oddajajo za štiri tisočake na mesec

V prestolnici je v zadnjem obdobju zraslo kar nekaj luksuznih in elitnih stanovanjskih kompleksov. Cene kvadratnega metra so močno presegle finančne zmožnosti povprečnega državljana, nepremičninarji in prodajalci pa so razkrili, da so mnogi kupci te luksuzne nepremičnine kupili z gotovino in brez kredita.

Medtem ko so nekateri luksuzna stanovanja kupovali za lastno uporabo, je med novimi lastniki tudi nekaj takšnih, ki so v teh nepremičninah videli priložnost za naložbo. Stanovanja so opremili in nekatera že dali na trg in jih zdaj skušajo po vrtoglavi ceni tudi oddati.

Na nepremičninskem portalu nepremičnine.net smo našli kar nekaj stanovanj iz teh novih elitnih kompleksov, ki so jim lastniki postavili vrtoglavo najemnino.

Za popolnoma opremljeno 110 kvadratnih metrov veliko štirisobno stanovanje z dvema parkirnima mestoma v kompleksu Šumi bo treba mesečno odšteti tri tisoč evrov, brez stroškov bivanja.

Oddaja stanovanj po elitnih cenah. FOTO: Nepremičnine.net

V najem se oddajajo tudi stanovanja v elitnem kompleksu Schellenburg. Za opremljeno trisobno stanovanje, ki meri 119 kvadratnih metrov notranjih površin, 44m2 zimski vrt, 44m2 terasa in 42m2 atrij/zelenica, je treba odšteti 4.500 evrov na mesec, v ceno pa nista upoštevani parkirni mesti. Ti se obračunata ločeno.

Oddaja stanovanj po elitnih cenah. FOTO: Nepremičnine.net

V desetem nadstropju stanovanjskega kompleksa Spektra se za štiri tisočake mesečno oddaja slabih 110 kvadranh metrov veliko štirisobno stanovanje. Stanovanje se za ta znesek oddaja neopremljeno, parkirni mesti v kleti pa sta opremljeni z električno polnilnico. Stanovanje se oddaja za 25 mesecev, varščina pa znaša osem tisoč evrov.

Oddaja stanovanj po elitnih cenah. FOTO: Nepremičnine.net

V neposredni bližini UKC Ljubljana so zgradili Vili Tabor, kjer danes 59 kvadradnih metrov veliko trisobno stanovnje v pritličju oddajajo za vrtoglavih 2.700 evrov. Stanovanje ima 110 kvadratnih metrov velik atrij.

Oddaja stanovanj po elitnih cenah. FOTO: Nepremičnine.net

Drugo stanovanje v kompleksu Šumi, ki je veliko 121 kvadratnih metrov, se oddaja za nekaj manj kot štiri tisoč evrov. Meri 121 kvadratnih metrov, pogoj za najem pa je minimalna doba 25 mesecev.

Oddaja stanovanj po elitnih cenah. FOTO: Nepremičnine.net

Lastniki imajo raje prazna stanovanja

Da so cene najemnin šle v nebo, ugotavljajo tudi nepremičninski strokovnjaki. »Da, res je. Najemnine so dobesedno šle v nebo. Lastniki oddajo vse. Mi tako hitro oddamo hiše in stanovanja, da nam manjka novih ponudb za vse v čakanju,« nam potrdi Zoran Đukić iz Stoja trade. »Cene najemnin vztrajno rastejo, a mislim, da so dosegle vrhunec. Zadnje leto je bilo izjemno po oddaji nepremičnin, saj zelo primanjkuje najemnih stanovanj vseh cenovnih razredov. Najtežje je ranljivim skupinam z nižjimi dohodki, saj zelo težko dobijo primerno nepremičnino po realni ceni,« še doda.

V nepremičninski agenciji RE/MAX pa dodajo, da če se na trgu pojavi stanovanje za najem s primerno višino najemnine, bo oddano čez noč ali pa bo zaradi velikega zanimanja višina najemnine zrasla, ker se bo lastnik odločil oddajati najemniku, ki ponuja najvišji znesek. »Razlog je v pomanjkanju najemniških stanovanj. Rešitev pa v ustrezni obdavčitvi praznih stanovanj. Če bi namreč ogromno količino praznih stanovanj po Sloveniji lastniki ponudili najemnikom, bi najemnine postale dostopnejše, ker bi bilo dovolj ponudbe. Poleg tega bi obdavčitev praznih stanovanj vplivala tudi na znižanje prodajnih cen stanovanj, saj bi se z urejenim najemniškim trgom (po vzoru urejenih trgov v tujini) zmanjšalo povpraševanje po nakupih lastniških stanovanj.«

Nataša Domadenik, nepremičninska posrednica in namestnica vodje agencije RE/MAX Slovenija, nam še pove, da so najemniki, ki so pripravljeni plačevati visoko najemnino, običajno ljudje, ki si ne morejo privoščiti nakupa na elitni lokaciji, npr. v centru Ljubljane, zavedajo pa se, da je življenje kratko in želijo uživati prednosti življenja v centru že zdaj, in ne šele čez leta, ko bodo prihranili dovolj lastnih sredstev in bodo kreditno sposobni za tako stanovanje.

»Glede na visoke cene novih stanovanj v tako imenovanih elitnih novogradnjah v Ljubljani ne morete pričakovati, da bo najemnina poceni. Lastniki imajo raje prazna stanovanja, kot pa da ta stanovanja še opremijo (in to ne z najcenejšim pohištvom) in jih potem oddajajo za ceno, pri kateri se jim investicija še desetletja ne bo povrnila, upoštevati pa je treba še stroške vzdrževanja, obnove, davke itd,« še zaključi.