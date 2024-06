Nepooblaščeni izvajalci avtovleke prežijo na slovenskih cestah. Tako se jim lahko izognete

Člani AMZS in člani partnerskih tujih avtomobilskih klubov so bili v zadnjem času večkrat žrtve sistematičnega zavajanja v primeru nezgode oziroma okvare vozila na avtocesti, so opozorili na AMZS. Kljub klicu v AMZS klicni center (oziroma klicni center matičnega tujega kluba, partnerja AMZS), ki je poskrbel za čim hitrejši prihod pomoči na cesti, se je pri članu AMZS oziroma članu tujega kluba pojavil konkurenčni izvajalec pomoči na cesti, ki je stranko prepričal, da bo on izvedel intervencijo. To je pogosto povezano z nerazumljivo visokimi stroški. Nepooblaščeni izvajalci so pri svojem pristopu zelo prepričljivi in lahko ustvarijo vtis, da pomoč na cesti izvajajo za oziroma v imenu AMZS.

Na voznem ali prehitevalnem pasu je za odstranitev vozila pristojen Dars, ki mora skrbeti za čim večjo pretočnost avtoceste. Običajno v takšnem primeru Dars pošlje svoje vozilo, da zaščiti odsek avtoceste, kjer je vozilo obstalo, in aktivira svojega pogodbenega podizvajalca, ki vozilo v najkrajšem času umakne z avtoceste.

Osebna vozila, ki so ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oziroma na cesti tako, da ovirajo promet, so odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila. Dars mora namreč brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. V tem primeru velja zakonska določba, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato voznikom v takih primerih račun za opravljeno storitev izda pogodbeni izvajalec odvoza vozil. Pri tem je pomembno, da se v teh primerih storitev odvoza vozila obračuna skladno s cenikom družbe Dars, ki opredeljuje najvišje cene storitev. Če je vozilo obstalo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču, je voznik tega vozila dolžan v dveh urah sam urediti odvoz ali popravilo vozila.

Vozniki bodite pozorni na ...

Če se pri ustavljenem vozilu pojavi izvajalec vleke, ki nima naloga AMZS za izvedbo pomoči AMZS svetuje, da ne sklepajte nikakršnega dogovora s tem izvajalcem, saj ta lahko izvede pomoč (in s tem zaračuna storitev) zgolj ob pristanku stranke. Ta izvajalec nima pooblastila AMZS za izvedbo pomoči in če bo član vseeno pristal, da ta izvajalec opravi intervencijo, bo moral član stroške kriti iz lastnih sredstev. Dosledno sledite navodilom operaterja v AMZS klicnem centru, saj bo ta povedal vse informacije, ki jih potrebujete. Nikakor ne dajte svojega telefona nepooblaščenemu izvajalcu – AMZS mehaniki za pomoč na cesti kot tudi pooblaščeni pogodbeni izvajalci AMZS imajo vso opremo, da lahko neposredno komunicirajo z AMZS klicnim centrom ter usklajujejo vse, kar je treba, da bo pomoč na cesti čim prej in kakovostno izvedena.