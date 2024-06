Dars uvaja novost na slovenskih avtocestah (FOTO)

Dolge kolone na slovenskih avtocestah so žal postale že stalnica, v poletnih mesecih pa je pričakovati še bolj povečan promet. Poleg velikega števila vozil na naših cestah se pogosto pojavljajo tudi delne zapore, ki zastoje še podaljšajo.

Na Darsu so se tako odločili, da bodo po novem v primeru zapor voznike obvestili, kaj se dogaja. »Pretekli vikend smo na odseku med Domžalami in Šentjakobom začeli s poskusnim obveščanjem ob zaporah. Voznice in vozniki se boste lahko na digitalnih tablah ob začetku zapore seznanili s trajanjem in namenom zapore,« so pojasnili na družbenem omrežju X.