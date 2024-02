Nekoč tekstil, danes pivo in perutničke (FOTO)

Prekmurska prestolnica je bogatejša za pivovarno in pivnico Jasha Brewing, ki je vrata odprla v prostorih nekdanjega tekstilnega giganta Mure. Lastnik je Jaša Ratkai, nekdanji odbojkar in strastni pivovar, ki ponuja tudi štiri hišna piva, za brbončice pa med drugim skrbijo pice, burgerji, perutničke, pivske klobase in rebrca.

Odprtja nove velike pridobitve za Mursko Soboto in regijo se je poleg številnih ljubiteljev piva udeležil tudi župan Damjan Anželj, ki je prerezal trak in podjetnemu Jaši čestital za drzno idejo ter mu zaželel veliko uspeha.

Nekdanji odbojkar je več kot uspešno zaplaval v podjetniške vode.

Navdih je dobil v Angliji in Ameriki.

Vrata so že odprli.

Dodal je, da gre za veliko pridobitev za Mursko Soboto in regijo: »Izjemno sem vesel, da se je ta pivnica in pivovarna odprla, ker pomeni neko dodatno ponudbo, ki ni razvita na dovolj visoki ravni kot morda v nekaterih drugih regijah. Že iz interierja je vidno, da je ideja drzna, da je ideja dobra, kar je še posebno pomembno, pa je lokacija, ki omogoča tudi določene dogodke. Še drugi vidik, ki je prav tako pomemben; zgodba nastaja na območju stare Mure.

Obnavljajo se prostori, dodajajo se vsebine, ki popestrijo dogajanje in ponudbo v našem mestu. Idejo izjemno pozdravljam, čestitam za pogum mlademu podjetniku in mu želim veliko uspehov. Prepričan sem, da se bom tukaj večkrat oglasil,« je dodal župan.

Prostor omogoča prijetno druženje ob kozarcu dobrega piva.

4 hišna piva bodo ponujali.

Podjetni Jaša načrtuje še širitev ponudbe.

Občutek domačnosti

O novi pivovarni in pivnici Jasha Brewing v Murski Soboti se je govorilo že dlje, lastnik pa nam je povedal, da je navdih dobil v Angliji in Ameriki, kjer se obiskovalci v takšnih prostorih počutijo domače. »Tudi pri nas bo tako, gostom bomo ponudili prostor, ki bo omogočal sprostitev in prijetno druženje ob kozarcu dobrega piva,« pripoveduje Jaša in dodaja, da so pivnico popestrile umetnine pomurskega umetnika Gregorja Purgaja, prevladujeta železo in les.

Trak nove pivnice je prerezal soboški župan Damjan Anželj.

Okusi se bodo povezovali s pravimi pivskimi jedmi, kot so pice, burgerji, perutničke, pivske klobase, rebrca.

Jaša Ratkai se je s strastjo podal v nove izzive.

»V ponudbi bodo štiri hišna piva, čez čas bomo dodali lager pivo, pivo iz tujine, ki ga pri nas ni mogoče dobiti, brezalkoholno kraft in brezglutensko. Ne bo manjkala niti hrana. Okusi se bodo povezovali s pravimi pivskimi jedmi, kot so pice, burgerji, perutničke, pivske klobase, rebrca, ponudbo bomo dopolnili tudi s solatami in sladicami,« pojasnjuje novi podjetnik in dodaja, da bo med drugim na voljo t. i. pica alla pala, ki izvira iz Rima in je znana po hrustljavem, a hkrati zračnem testu; ta fermentira 24 ur, kar mu omogoča razvoj bogatega okusa in lahke teksture.

Ključna sestavina, ki mu daje značilen okus in teksturo, je mešanica moke tipa ena in polnozrnate moke integrale. Rezultat je hrustljava skorja z mehkim, zračnim središčem, ki odlično nosi raznovrstne obloge, od klasičnih do inovativnih.

Pivnica napoveduje različne dogodke, tudi nastope glasbenih skupin.