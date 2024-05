Nekdo je zlorabil podobo in glas Roberta Goloba, kroži lažen video

Na spletnih portalih in družbenih omrežjih je zakrožil lažni video, v katerem sta zlorabljena podoba in glas predsednika vlade Roberta Goloba, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Prav tako se na različnih spletnih straneh pojavlja lažna spletna stran gov.si, kjer je zlorabljena podoba posameznih ministrov, so opozorili.

Ukom opozarja, da gre pri videoposnetku za t. i. globoki ponaredek, torej za tehnologijo, ki omogoča izdelavo povsem izmišljenih fotografij ali posnetkov z dogodkov, ki se nikoli niso zgodili.

Lažna spletna stran gov.si pa je zloraba vladnega portala gov.si in spletne strani ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, so dodali v Ukomu.