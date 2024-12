Čez dober mesec dni bo minilo že 14 let od odmevne aretacije takratnega celjskega sodnika Milka Škoberneta. In to zaradi suma koruptivnosti. Dva dni po aretaciji je preiskovalni sodnik zanj odredil enomesečni pripor, na prostost so ga izpustili po treh tednih. A se je izkazalo, da je bil tritedenski pripor za sodnika nezakonit. Zaradi tega je leta 2014 tožil državo za 30.000 evrov, a se je nato novembra pred devetimi leti pogodil za 6100 evrov. Ker je kot tedanji sodnik Esadu Čehajiću v zameno za podkupnino odpravil pripor in mednarodno tiralico, je bil septembra 2014 pravnomočno obsojen na p...