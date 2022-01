Nekdanjega poslanca doletela kazen zaradi zapisa na družbenem omrežju

Nekdanji poslanec LDS ter kasneje Zaresa Pavel Gantar je na Twitterju sporočil, da ga je na podlagi ovadbe Antona Olaja policija oglobila zaradi zapisa na družbenem omrežju. V objavi je kritiziral delo policije zaradi dogodkov na protestih 5. oktobra v Ljubljani.

Gantar naj bi Olaju z zapisom povzročil prizadetost, globa za prekršek pa znaša 250 evrov. Gantar je odločitev policistov iz Dolenjskih Toplic označil za »133. člen«, ki je v kazenskem zakoniku v nekdanji Jugoslaviji uokvirjal t. i. verbalni delikt.

Olaj meni, da je zapis »že sam po sebi objektivno žaljiv, ne glede na to, kdo ga je zapisal in na koga se nanaša«, zato je podal prijavo. Na Gantarjevo objavo in razmišljanje enega od uporabnikov Twitterja, češ da je policija le v enem dokumentu ugotovila, da je bil Gantar prizadet, je šef policije na kratko odgovoril le: »Pretiravate.«