Nekatere dele Slovenije že pobelil sneg: poglejte, kje ga bo zapadlo največ (VIDEO)

Četrtek bodo po vsej državi zaznamovale padavine, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Meja sneženja se je dopoldne v delu Gorenjske in Koroške že spustila do dolin. Proti večeru bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti Slovenije.Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Tudi v Kranjski Gori že močno sneži.

Kot smo že poročali, bo na severozahodu države v 24 urah zapadlo 20 do 40 centimetrov snega, od 5 do 25 ga pričakujejo na vzhodu države, medtem ko se bo osrednja Slovenija izognila večji količini snežnih padavin. Na Obali snega naj ne bi bilo, bo pa deževalo.

Padalo bo tudi ponoči

Ponoči bodo sprva še padavine, tudi ponekod po nižinah bo snežilo. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Jutranje temperature bodo od –4 do 2, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj.

Začela se je meteorološka zima

Decembra se začenja tudi meteorološka zima. Pri Arsu so pojasnili, zakaj ravno v tem času.

