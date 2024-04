Neandertalci pred 130.000 leti vrezovali simbole

Neandertalci so bili naprednejši, kot smo mislili. Enega od dokazov so našli tudi na naših tleh, in sicer 60.000 leto staro piščal iz Divjih bab blizu Cerknega, ki je od drugih podobnih piščali, ki so delo modernega človeka, starejša okrog 20.000 let. To odkritje potrjuje, da je bil neandertalec tako kot mi popolnoma razvito duhovno bitje, zmožno prefinjenega umetniškega ustvarjanja, kot je glasba.

Prazgodovinska simbolika

Poljski znanstveniki pa so si zdaj podrobneje ogledali gravirano medvedjo kost in ugotovili, da gre za najstarejši primer neandertalske kulture. Človekov predhodnik, ki je pred 115.000 do 130.000 leti živel v jami Dziadowa Skała na jugu Poljske, je namreč v medvedjo kost vrezal vrsto oznak, in čeprav gre le za 17 vrstic, gravure dokazujejo, da gre za enega najstarejših znanih simboličnih predmetov v Evropi in enega prvih, ki so povezani z neandertalci.

Zareze niso nastale po naključju. FOTO: T. Gąsior/Płonka et al, Journal of Archaeological Science 2024 (CC BY-NC 4.0)

Okrašena kost sprednje okončine prazgodovinskega medveda, ki so jo našli že v 50. letih prejšnjega stoletja, je že dolgo navedena kot dokaz naprednih kognitivnih sposobnosti pri tej izumrli človeški vrsti, vendar je do zdaj še niso ustrezno raziskali. Avtorji nove študije pa so si z uporabo sodobnih tehnik, vključno z mikroskopijo in rentgensko računalniško tomografijo, lahko končno pobliže ogledali starodavni predmet.

Čeprav je nemogoče osvetliti miselni proces prazgodovinskega rezbarja, raziskovalci poudarjajo, da so »oznake, najdene na kosti, urejen niz, katerega ureditev ne spominja na sledi, povezane s klanjem, rezanjem ali naključnim oblikovanjem«. Razporeditev oznak »jasno prikazuje namerne in sistematične zareze«, kar nakazuje, da so imele simbolično funkcijo.

Piščal iz Divjih bab, stara 60.000 let, dokazuje, da je bil neandertalec duhovno razvito bitje. FOTO: Marko Feist

Avtorji študije, objavljene v strokovni reviji Journal of Archaeological Science, sklepajo, da »prikazujejo lastnosti, skladne z načeli zaznavne organizacije, ki kažejo na napredne kognitivne in refleksivne sposobnosti njihovega izdelovalca«. Čeprav starodavnih urezov niso mogli dešifrirati, raziskovalci navajajo, da so bili tudi drugi podobni primeri interpretirani bodisi kot numerični zapis bodisi kot dekorativni simboli.

Organizirani lov na medvede

Po naključju je druga študija, objavljena prav te dni v reviji Quaternary Science Reviews, odkrila najzgodnejše dokaze o organiziranem neandertalskem klanju medvedov v zahodni Evropi. Avtorji so analizirali več deset kosti, najdenih v jami v Franciji, med katerimi jih je vsaj sedem pripadalo jamskim medvedom, medtem ko so najmanj pet kosti pripisali rjavim medvedom.

Starodavni ostanki iz obdobja pred 130.000 do 300.000 leti imajo oznake, ki so skladne s klanjem in odiranjem, kar dokazuje, da so živali načrtno lovili zaradi mesa in krzna. Francoski avtorji pojasnjujejo, da so polomljene kosti »edini dokaz neandertalčevega izkoriščanja velikih zveri, zlasti medvedov, na srednjem zahodnem bregu reke Rone in eden najstarejših znakov tega vedenja v Evropi«.