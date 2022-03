Cene kurilnega olja, plina in elektrike – pogonskih goriv so od včeraj regulirane – v zadnjih mesecih letijo v nebo. Pa ne samo to, draži se tudi hrana in celo ena od osnovnih človeških potreb – seks. Tudi seksualne delavke in delavci morajo namreč, če želijo čez mesec vsaj minimalno dostojno preživeti, s ponujanjem svojih storitev redno plačevati svoje obveznosti. Predsednik društva Dobra družba Žiga Sedevčič nam pojasni, da jim še vedno največji strošek predstavlja dnevni najem sobe oziroma prebivališča. Slednji se začne pri 50 evrih na dan. Na drugi strani pa cene seksualn...