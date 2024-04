Ne samo, da prihaja sneg, Arso je prižgal rumeni alarm

Od severovzhoda se nam približuje izrazita hladna fronta, ponekod na severovzhodu že dežuje. Meja sneženja se bo popoldne spustila do okoli 700 metrov in krajevno tudi nižje. Za jugozahod države in tudi za osrednjo Slovenijo je izdano oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, zaradi snežnih razmer je oranžno opozorilo izdano za južno polovico države.

Trenutno že dežuje v Pomurju in delih Štajerske in Koroške. Ob popoldanskem prehodu fronte bodo možne tudi posamezne nevihte, meja sneženja se bo popoldne začela spuščati in se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, lokalno lahko tudi nižje.

»V pasu od Gorenjske do Koroške bo predvidoma padlo od 30 do 60 milimetrov padavin. V višjih legah, nad okoli 800 metri, lahko zapade okoli 20 centimetrov snega,« so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi južnega snega bo ponekod nad 500 metri možen snegolom.

Hkrati so danes popoldne in zvečer možni zelo močni sunki burje na Primorskem, ki bodo presegali sto kilometrov na uro, prehodno pa bo okrepljen severovzhodni veter zapihal tudi drugod po Sloveniji, je za STA napovedala dežurna meteorologinja na Arsu Eva Bezek.

Arso izdal oranžno vremensko opozorilo

Zaradi močne burje je Arso izdal oranžno vremensko opozorilo za jugozahod za danes med 14. in 23. uro, pred burjo je na Obali po besedah meteorologinje možna tudi kakšna tramontana. Zaradi močnega vetra je Arso oranžno vremensko opozorilo izdal tudi za osrednjo Slovenijo, in sicer za danes med 13. in 15. uro.

Za Hrvaško je razglašen celo rdeč alarm. FOTO: www.meteoalarm.org

Zaradi popoldanskih in večernih snežnih razmer pa je oranžno vremensko opozorilo izdano za jugovzhodni in jugozahodni del države. Za ostala območja države je za danes, večinoma za popoldne, izdano rumeno vremensko opozorilo.

Ponoči bodo padavine ponehale in do sredinega jutra se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo oslabela. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo v sredo od nič do štiri, v alpskih dolinah okoli minus dve, ob morju pa bo v sredo zjutraj okoli sedem stopinj.

Obeti

V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine. V petek bo pretežno jasno s hladnim jutrom.

Po napovedih Arsa se bo dotok hladnega polarnega zraka proti območju Alp nato nadaljeval vsaj kakšen teden dni ali celo več. »Tako bo druga polovica meseca aprila občutno hladnejša od prve. Jutranje temperature bodo od srede večinoma od nič do pet, najvišje dnevne pa od 10 do 15 stopinj Celzija,« so napovedali na Arsu.

Pred nevarnostjo pozebe nas bo nekoliko obvarovala povečana oblačnost, a dovolj je ena sama jasna in mirna noč, da nočne temperature v notranjosti Slovenije padejo pod ničlo. To pa bi ob letošnjem zgodnjem razvoju rastlin lahko povzročilo pozebo, so v objavi na družbenem omrežju še opozorili na Arsu.