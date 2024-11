Ne boste verjeli, koliko kršitev evidentiranja delovnega časa so ugotovili

Inšpektorat RS za delo je letos ugotovil že dvakrat toliko kršitev zakona o evidentiranju delovnega časa kot v celotnem letu 2023. Skok gre pripisati predvsem lažjemu nadzoru, ki ga je omogočila lani uveljavljena novela zakona. Inšpektorji za delo pa ob napovedanih vnovičnih spremembah na tem področju opravljajo zlasti svetovalno vlogo.

Kot so za STA pojasnili na inšpektoratu, so do 21. novembra letos po začasnih podatkih ugotovili skupno 1017 kršitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, kar že močno presega število kršitev iz celotnega lanskega leta, ko jih je bilo ugotovljenih 515. Leta 2022 so jih zaznali 455.

Največ letos zabeleženih kršitev, 605, se nanaša na neupoštevanje 18. člena zakona, ki delodajalcem nalaga dnevno vodenje evidence o izrabi delovnega časa za posameznega delavca. Te kršitve so bile najpogostejše v dejavnostih gostinstva in gradbeništva, sledijo pa dejavnosti trgovine, predelovalne industrije ter prometa in skladiščenja, so povedali na inšpektoratu.

Skok gre pripisati predvsem lažjemu nadzoru, ki ga je omogočila lani uveljavljena novela zakona.

Na podlagi ugotovljenih kršitev je inšpektorat letos delodajalcem izdal 388 upravnih odločb, s katerimi jim je naložil odpravo ugotovljenih kršitev; izdal 62 odločb o prekrških, s katerimi jim je izrekel opomin, ter izrekel še 218 opozoril po zakonu o prekrških in 92 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru.