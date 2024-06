Luka Mesec zadovoljen, obetajo se spremembe pri evidentiraju delovnega časa

Socialni partnerji so po seji ESS, prvi po skoraj letu dni, izrazili zadovoljstvo ob zagonu socialnega dialoga. Potem ko so podpisali deklaracijo o spoštovanju socialnega dialoga, so se med drugim lotili ukrepov v zdravstvu, davčnih sprememb in sprememb zakona o evidencah delovnega časa. Za vsa tri področja so ustanovili posebne delovne skupine.

Minister za delo Luka Mesec je na novinarski konferenci po seji uvodoma poudaril, da so deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga danes podpisale vse organizacije v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), s tem pa so se po njegovih besedah vse strani zavezale k vrnitvi socialnega dialoga in spoštovanju pravil ESS.

Na mizi več zakonov

Socialni partnerji so se danes že dotaknili vsebinskih vprašanj. Na področju zdravstva so obravnavali izhodišča za pripravo zakona o kakovosti, zakona o pravici do pozabe in novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, so se strinjali, da so usmeritve glede treh zakonov dobre.

Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je povedala, da podpirajo ločitev javnega in zasebnega zdravstva, ki je predvidena v izhodiščih za novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. To je pomembno, saj v slovenskem zdravstvenem sistemu javni izvajalci zasledujejo neprofitnost, medtem ko zasebniki po definiciji vedno zasledujejo ustvarjanje dobička, je poudarila.

V GZS še niso dobili vseh odgovorov

Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) pa je ocenil, da izhodišča treh zakonskih predlogov predvsem naslavljajo interno organizacijo in regulacijo zdravstva. V GZS medtem pričakujejo predvsem zakone, ki bodo zagotavljali dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev, krajšanje čakalnih vrst in boleznin ter bodo finančno vzdržni. Na ta vprašanja danes še niso dobili odgovorov, je dodal.

Predlagane davčne spremembe, ki so v javni obravnavi, se medtem nanašajo na šest zakonov in eno uredbo, uveljavljene pa naj bi bile 1. januarja 2025, je spomnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič.

Zorko: Davčna reforma mora biti nevtralna

Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je opozoril, da mora biti davčna reforma nevtralna in da nikakor ne sme voditi v krčenje socialnih pravic. Med posameznimi predlaganimi rešitvami je pozdravil znižanje najvišje dovoljene meje za t. i. normirance, s čimer naj bi se preprečilo izkoriščanje sistema in neupravičene davčne razlike z redno zaposlenimi.

Gorenšček je na drugi strani obžaloval, da med predlaganimi davčnimi spremembami ni sprememb na področju čezmejnega izvajanja storitev ali zmanjšanja drugih davčnih bremen, posebej kritičen pa je bil do predvidene ugodnejše davčne obravnave za nov strokovni kader, ki bi prišel iz tujine, saj da to ni pravo sporočilo za domače zaposlene.

Spremembe glede evidentiranja delovnega časa

Spremembe se obetajo tudi na področju evidentiranja delovnega časa. Ministrstvo za delo je pripravilo osnutek sprememb zakona, v katerem med drugim predvideva črtanje evidentiranja izrabe in obsega izrabe odmora med delovnim časom, a delodajalcem predlagane rešitve ne zadostujejo. Gorenšček je ponovil, da bi morali od novembra zahtevane podatke evidentirati le kršitelji zakonodaje.

Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam je spomnil, da je bil zadnji zakon usklajen na ESS in da bo vnovično usklajevanje bistveno težje. Prav tako to po njegovih besedah velja za poseg v pravilnik o ročnem premeščanju bremen, h kateremu pozivajo delodajalci.

V OZS za 12-mesečni zamik

Kot je povedal Blaž Cvar iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je bilo časa za prilagoditve na spremembe, ki jih predvideva ta pravilnik in začenjajo veljati 1. avgusta, premalo, zato so se zavzeli za zamik za 12 mesecev. Socialni partnerji so sprejeli kompromisno rešitev, da se Inšpektoratu RS za delo naloži, naj do konca letošnjega leta preverja stanje na terenu, a naj pri tem deluje predvsem preventivno, ob tem pa izda poročilo o stanju na terenu, na podlagi katerega bodo opravili nadaljnje razprave v ESS.

Mesec: Razprava je bila konstruktivna

»Razprava je bila, in to pozdravljam, konstruktivna, ne vem, če je kdo šel popolnoma zadovoljen od mize, ampak to pomeni, da smo sprejeli take kompromise, ki so dobri za vse, vsak od nas mora kakšno stvar tudi žrtvovati. Če bomo nadaljevali v tem duhu, ne dvomim, da ima socialni dialog, ki je letos praznoval 30. obletnico obstoja, v Sloveniji še lepo in dolgo prihodnost,« je danes podčrtal Mesec.

Obuditev socialnega dialoga je pozdravil tudi premier Robert Golob. »Delovanje ESS omogoča lažje usklajevanje interesov deležnikov skozi konstruktiven dialog ter krepi socialno pravičnost,« so ga povzeli v njegovem kabinetu.