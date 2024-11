Ne boste verjeli, kaj si je zaželel stanovalec bloka! Strokovnjak odgovarja ...

Čebele so ene najpomembnejših in najbolj koristnih živali in okoljevarstveniki že dolgo opozarjajo, da se moramo bati trenutka, ko se bo njihova populacija močno zmanjšala, saj bo to začetek konca mnogih drugih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z nami. V želji, da bi pomagali čebelam, tako mnogi v okolicah hiš zasajajo medovite cvetoče rastline, neki Ljubljančan pa je šel še dlje in razmišlja, da bi v pritličju bloka, na svojem atriju postavil manjši čebelnjak.

Da bi ga lahko postavil, potrebuje soglasje, eden od sosedov iz višjih nadstropij, pa se je po nasvet, kaj naj stori, obrnil na spletne uporabnike. »Kako visoko letijo čebele? Bom moral imeti poleti zaprta okna? Ne vem, kaj to potegne za sabo, koliko težav imamo lahko s čebelami?« se je glasilo njegovo vprašanje na forumu.

In po odgovorih sodeč, se za prihodnost čebel ter tudi našo, ni bati. Če smo ljudje običajno sovražno nastrojeni do os, sršenov, komarjev, muh in drugih žuželk, imajo čebele v naših srcih, kot kaže, prav posebno mesto. »Bravo, sosed. Takšno početje je treba spodbujati. Število opraševalcev iz leta v leto pada, tako da kapo dol človeku, da se želi s tem ukvarjati,« se je denimo glasil eden od odgovorov, ki so mu prikimali mnogi drugi, ki so še dodali, da so po njihovem mnenju čebele povsem nemoteče, in mnogi sploh ne vedo, da so si dom ustvarile denimo v bližnjem grmu ali krošnji drevesa.

Raje nekoliko odmaknjen

Da so čebele izredno pomembne, zato njihovo prisotnost vedno pozdravljajo, pravijo tudi v Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS), kjer pa so nekoliko bolj zadržani glede postavitve čebelnjaka v urbanem okolju. »Pri postavitvi čebelnjaka smernice dobre čebelarske prakse priporočajo, da je ta v naselju vsaj 20 metrov oddaljen od zemljišč sosedov in 50 metrov od javnih stavb, poti, igrišč, stanovanjskih hiš in podobnega,« pravi Vlado Avguštin, svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja iz ČZS.

»Upoštevati je treba, da se veliko ljudi boji čebel, to pa lahko povzroči nepredvidljivo panično reakcijo. Prav tako so nekateri ljudje alergični na čebelji pik, pri manjšem številu se lahko pojavi še anafilaktični šok,« je nekaj potencialnih težav, ki jih lahko imajo ljudje ob bližnjem srečanju s čebelo, izpostavil Avguštin. »Čeprav je urbano čebelarjenje v zadnjih letih postalo priljubljeno, je pogosto smiselno postaviti čebelnjak v naravnem okolju, kjer imajo čebele boljše pogoje za življenje,« še dodaja strokovnjak.