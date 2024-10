Pred zimo jih zaščitimo

​Bugenvileje so tiste čudovite rastline, ki ob jadranski in sredozemski obali privabljajo čebele, čmrlje, metulje pa tudi poglede turistov. Mnogi si jih zaželijo in v upanju, da bodo z njimi polepšali tudi svoj dom, odtrgajo vejico ter jo posadijo na domačem vrtu. Redko se prime, če že, pa najverjetneje ne bo preživela zime.

Bugenvileje, ki jih občudujemo ob morju, so namreč izjemno občutljive za nizke temperature, kar pa ne pomeni, da v njihovih bujnih cvetovih, ki so večinoma vijolično-rožnate barve, najdemo pa tudi bele ter rumenkasto-oranžne, ne moremo uživati tudi prebivalci preostalih delov Slovenije. Bugenvileja Barbara Karst je denimo sorta, ki uspeva tudi v hladnejših delih sveta, a niti ta žal ne bo preživela temperatur, nižjih od minus pet stopinj Celzija.

Niso samo vijolično-rožnate. FOTO: Kynny/getty Images

Najnižje temperature prenese vrsta Barbara Karst.

Obožujejo veliko svetlobe in visoke temperature

Jeseni jo je zato treba ustrezno zaščititi ali prenesti v hišo. Slednje lahko storimo s tistimi rastlinami, ki smo jih posadili v cvetlične lonce, dobra novica je, da bugenvilejam to povsem ustreza, poskrbeti je treba le za primerno oporo, saj so to plezalke, opore se oprimejo z dolgimi poganjki. Če jih posadimo v lonce, jih lahko tudi premikamo, da bodo vedno imele optimalne razmere za rast, pri čemer sta najpomembnejša toplota in svetloba. Bugenvileje namreč obožujejo veliko svetlobe in visoke temperature, ne nazadnje je njihova domovina Brazilija. V času, ko raste in cveti, jo zalivamo precej obilno, a ne prepogosto. Med posameznimi zalivanji naj se zgornja plast zmelje povsem izsuši, od jeseni do pomladi, ko tudi bungevileje mirujejo kot večina rastlin, pa količino in pogost zalivanja močno zmanjšamo.

Rada ima veliko svetlobe in visoke temperature.

V hladnejših podnebjih jo gojimo v loncih. FOTO: Fedbul/getty Images

Če jo bomo na prezimovanje prenesli v zaprt prostor, v njem naj ne bo hladneje kot deset stopinj Celzija. Če se sprašujemo, kako bomo dva ali več metrov visoko in košato bungevilejo spravili v katerega od prostorov, ne da bi ga povsem napolnila, je dobra novica to, da jo je jeseni priporočljivo močno porezati. Tako bo naslednje leto še bolj bujna, zdrava in lepa. Porežemo jo tudi, če bo prezimila na prostem, tako jo bo tudi lažje zavarovati pred mrazom. Če je vremenska napoved slaba, jo dobro ovijemo z zaščitno kopreno in jo na rastlini pustimo, dokler ne mine najhujši mraz.