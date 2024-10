Nazaj v mladost: razstava, primerna za vse generacije (FOTO)

Muzej Narodne osvoboditve Maribor gosti potujočo razstavo Igre moje mladosti, katere idejni oče je kustos Goriškega muzeja David Kožuh, namenjena pa je tudi slepim in slabovidnim, saj je opremljena z braillovo pisavo. Gre za razstavo iger in igrač, nekaj jih je starih že skoraj 100 let.

Posebnod zanimive so denimo lutke iz obdobja med drugo svetovno vojno, s katerimi so se igrale naše babice in imajo še prave človeške lase, pa seveda igrače s konca sedemdesetih in osemdesetih let, ki so med obiskovalci vzbudile največ zanimanja. »Danes se igra vedno manj otrok. Ni več tako, kot je bilo v naših časih. Predvsem zato, ker imajo ob vseh obšolskih dejavnostih premalo časa. Pa tudi zato, ker se ne družijo več pred bloki in na igriščih, kot smo se mi nekoč,« je poudarila Simona Tripkovič, direktorica muzeja.

David Kožuh je imel veliko pozornih poslušalcev.

Avtor razstave David Kožuh pa je poudaril, da je primerna za vse generacije, najprej za tiste, ki so se nehali igrati zaradi starosti, pa tudi za najmlajše. »So tudi igre, ki so šle iz roda v rod, se morda drugače imenovale, a vse so imele enak končni izid. Ene takšnih so denimo frnikole oziroma kičke.«

Razstava je na ogled postavljena v prostorih Muzeja NO v Mariboru vse do konca jeseni.

Nina Kirbiš, vodja urada za kulturo in mladino Maribor, z Davorko Pregl, mestno svetnico in predsednico sveta zavoda Muzeja NO

Direktorica Muzeja NO Simona Tripkovič in Katja Treer, novinarka RTV Slovenija in povezovalka programa

Uroš Dokl, kustos muzeja, in Gero Angleitner, fotografska legenda Maribora