Navdušenje raste: kdaj bodo Slovenci kot Švedi?

Slovenci smo precej navezani na gotovino, po drugi strani pa vedno bolj pogosto pričakujemo možnosti digitalnega in brezstičnega plačevanja.

»V Sloveniji je gotovina še vedno najbolj pogosto plačilno sredstvo. Kot kažejo podatki iz Visine raziskave Digitalno plačevanje iz leta 2022, ki je zajemala osem trgov v srednji in vzhodni Evropi, tudi Slovenijo, več kot polovica slovenskih potrošnikov, ki so sodelovali v raziskavi, uporablja kartice ali digitalne denarnice in mobilne naprave za plačevanje v trgovinah in na spletu. Kot glavne prednosti navajajo enostavnost, priročnost in tudi varnost. Še ena ugotovitev iz te raziskave pa kaže na veliko možnost izboljšav, in sicer se je kar tretjina vprašanih znašla v situaciji, ko s kartico ni mogla plačati, ker prodajno mesto ni imelo POS terminala,« nam je povedala Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

