Nataša Pirc Musar žaluje: poslovila se je od Marije Frlan

Predsednica države Nataša Pirc Musar je sporočila žalostno vest, da je v 104. letu umrla Marija Frlan z Rakeka pri Cerknici. Na dan njenega rojstva, 27. januarja, je svetovni dan spomina na žrtve holokavsta. Rodila se je leta 1920.

Je hčerka vojne vdove, ki je že kot 8-letna deklica zapustila dom in odšla služit. Tudi sama je, tako kot njena mama, pri 23 letih postala vojna vdova. Leto dni po poroki je bila poslana v zloglasno žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück, mož pa ji je umrl in ni niti vedel, da je dobil sina.

Od Slovenke, ki je preživela koncentracijsko taborišče, se je z ganljivimi besedami poslovila tudi Pirc Musarjeva.

»Gospa Marija Frlan mi je bila navdih kot materi in kot ženski. V koncentracijskem taborišču Ravensbrück je preživela največje grozote druge svetovne vojne, vendar je kljub nepojmljivo težki življenjski izkušnji med ljudmi vselej širila ljubeznivost in sočutje. Zgodovine ne moremo spremeniti, a se je moramo spominjati in se iz nje učiti. Zločine proti človečnosti moramo obžalovati in jih obsojati iz dneva v dan, da se nikdar ne bi spozabili in bi se zgodovina znova ponovila. 'Nikoli več vojne,' nas je pozivala gospa Frlan. Vsem žalujočim izrekam iskreno sožalje!« je zapisala predsednica.

Od pokojne se bodo poslovili v soboto na pokopališču na Rakeku.