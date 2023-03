Nataša Pirc Musar: Če ste jezni ali utrujeni, tega nikar ne počnite (FOTO)

Predsednica republike in zaprisežena motoristka Nataša Pirc Musar, policisti in Agencija za varnost prometa ob začetku motoristične sezone pozivajo k njenemu varnemu in postopnemu začetku. Na dogodku ob začetku nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil so k strpnosti in pozornosti pozvali tudi preostale voznike.

Na dogodku v organizaciji Agencije za varnost v prometu je predsednica republike Pirc Musarjeva kot osrednja govornica sporočila, da kot dolgoletna, strastna in zaprisežena motoristka vse poziva k varni udeležbi v prometu, motoriste pa še k postopnemu obujanju motoristične kondicije v novi sezoni.

»Vožnja motorja je večplastna, predvsem pa zelo dinamična aktivnost, ki od nas terja ne le dobro psihofizično stanje in kondicijo, temveč tudi obvladanje motocikla, ki mora biti tehnično brezhiben,« je dejala predsednica. Ljudi je pozvala, naj na motor nikdar ne sedejo, če so jezni ali utrujeni.

Vsako leto spomladi povečano število poškodb

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun pa je opozoril, da so na cestah zaradi zime ostale udarne jame in pesek od posipa, asfaltne površine pa so še vedno hladne in ne omogočajo optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Motoriste je pozval k previdnosti in prilagoditvi hitrosti vožnje razmeram na cesti.

»Vsako pomlad, ko se začnejo prvi lepi dnevi, se soočimo s povečanim deležem poškodb voznikov mopedov in motorjev,« je navedel vodja urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Uroš Tominc. Naštel je, da gre pogosto za težje poškodbe glave, trebuha, prsnega koša, odtrganine.

»Težko je gledati mladega človeka, ki je bil do trenutka, ko se je usedel na motor, zdrav in poln energije, nato pa pristane na invalidskem vozičku in je povsem odvisen od druge osebe,« je ponazoril Tominc, ki se s poškodbami hrbtenic motoristov srečuje tudi kot kirurg ortoped.

Vratna vretenca lahko reši zračna blazina

Trener varne vožnje pri agenciji Igor Mihajlik je predstavil zračno blazino, ki se jo obleče prek motoristične jakne in v primeru padca zaščiti celoten prsni koš ter onemogoči nekontrolirano gibanje glave. »To pomeni, da reši vratna vretenca in zaščiti celoten hrbet s trtico vred,« je dejal. Dodal je, da takšni jopiči stanejo okrog 600 evrov, ko postanejo cenovno dostopnejši, pa bi si želel, da bi bili tudi del obvezne opreme motorista.

Lani je bilo po podatkih Agencije za varnost prometa registriranih 145.417 enoslednih motornih vozil, kar je 14.482 več kot pred tremi leti. Umrlo pa je 14 motoristov, kar je sicer najmanj od uvedbe elektronske baze prometnih nesreč. »Lani se je trend smrtnih prometnih nesreč pomembno zmanjšal in želimo si, da bi se obrnil tudi trend poškodovanih motoristov,« je podatke komentiral Tominc.

