V torek zvečer je v javnost prišla informacija, da je bil predsednik vlade Robert Golob ovaden. Razlog naj bi bile obtožbe glede vmešavanja v delo policije, ki jih je večkrat in tudi javno izrekla nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Golob je to že od začetka zavračal – a sam je dejal tudi, da sta se z Bobnarjevo dogovorila, da »ima eno samo nalogo, in to je, da očisti policijo janšistov«. Očitke bo zavrnil po pravni poti Še najbolj pa je marsikdo dvignil obrvi ob podatku, da je Goloba ovadila policija, in to v sodelovanju s specializiranim državnim tožilstvom: »Lahko potrdimo, da sm...