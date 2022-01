Nas te dni čaka snežni metež? To pravi slovenski meteorolog

Ali lahko v sredo pričakujemo snežni metež, je nekdo na twitterju vprašal meteorologa Blaža Štera. Ta je odgovoril, da lahko v hribih pričakujejo novo pošiljko snega, medtem ko je za nižine še zgodaj napovedovati.»Po nižinah še ni čisto odločeno. Kar precej toplega zraka bo prišlo iznad Sredozemlja, potem ohladitev. Bomo še videli koliko padavin bo sploh v hladnem. Še vedno je predaleč, da bi govorili o snežnem metežu.«

Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) nas po rekordno visokih temperaturah praznični konec tedna (v Godnjah na Krasu so izmerili kar 19,1 stopinje Celzija), se bo sredi tega tedna občutno ohladilo. V sredo bodo padavine zajele vso državo, meja sneženja se bo v sredo popoldne spuščala skoraj povsod do nižin, razen na Primorskem.

Meteorološka napoved kaže, da bodo naši kraji danes in v torek pod vplivom predfrontalnega jugozahodnika. V torek bo v zahodni polovici Slovenije že nekaj padavin, predvsem na Primorskem in Notranjskem, na vzhodu pa bo danes sončno, v torek pa zmerno do pretežno oblačno. V torek bo tudi precej vetrovno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V sredo bo Slovenijo prešla hladna fronta s prodorom občutno hladnejšega zraka, kratek čas bo tudi vetrovno, na Primorskem bo zapihala burja. Padavine se bodo v sredo dopoldne pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji, popoldne pa bodo zajele vso državo.

Lahko zapade do 20 centimetrov snega

Meja sneženja se bo popoldne spuščala, v glavnem skoraj povsod do nižin, razen na Primorskem. Najprej bo začelo snežiti v Gornjesavski dolini, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega, drugod bo snega manj, do 5 centimetrov, je za STA povedal meteorolog Andrej Velkavrh.

Padavine bodo v noči na četrtek ponehale, v četrtek se bo delno razjasnilo, v nadaljevanju tedna pa bodo temperature primerne letnemu času, kar pomeni, da bo ponoči nekaj stopinj pod ničlo, čez dan pa do 5. Za zdaj kaže, da bo po sredi vreme suho.