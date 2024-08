Napoved vremenoslovcev: vročinski val do konca tedna

Agencija RS za okolje (Arso) je v torek v Dobličah pri Črnomlju izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, in sicer 38 stopinj Celzija, kar je 0,2 stopinje več od najvišje ponedeljkove temperature, ki so jo izmerili v Osilnici. Vročinski val bo po besedah meteorologinje na Arsu Veronike Hladnik Zakotnik vztrajal do konca tedna.

Najvišje torkove temperature so bile po njenih navedbah primerljive s ponedeljkovimi, ponekod pa so jih tudi presegle. Poleg najvišje temperature letošnjega leta so visoke temperature izmerili tudi na višjih nadmorskih višinah. V vasi Krn na nadmorski višini 918 metrov so namreč izmerili 32,5 stopinje.

Danes je jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dopoldanske plohe so se z južnim vetrom pomaknile proti severovzhodni Sloveniji in bodo po besedah Hladnik Zakotnik vztrajale do popoldneva, ko bodo nastajale nove nevihte.

Glavnino popoldanskih neviht na Arsu napovedujejo za osrednjo in zahodno Slovenijo.

Vzdolž dinarske pregrade se bo popoldne veter malo obrnil v jugozahodno in zahodno smer, da bo novo nastale plohe nosil proti vzhodu, je za STA povedala meteorologinja. Sicer po njenih besedah ne pričakujejo nobenih hujših neurij, temveč zmerne kratkotrajne plohe.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 30 do 35, na Goriškem do 37 stopinj. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj.

Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Vročinski val bo vztrajal do konca tedna

Vročinski val bo po navedbah Hladnik Zakotnik vztrajal vsaj še do konca vikenda, temperature v petek pa bi bile lahko še višje od tistih v prejšnjih dneh, še zlasti na vzhodu, severovzhodu in v Beli krajini.

Na Arsu izrazitejšega vročinskega vala konec avgusta ne pričakujejo, je pa poudarila, da bodo do konca naslednjega tedna temperature po vsej verjetnosti vztrajale okoli 30 stopinj.

Najvišjo temperaturo v zgodovini uradnih merjenj so v Sloveniji sicer izmerili 8. avgusta 2013, ko je bilo v Cerkljah ob Krki 40,8 stopinj Celzija.