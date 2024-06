Napadi ptic na ljudi sprožili politično razpravo v Murski Soboti

»Priče so mi povedale, da so vrane napadle žensko, ta pa se je komaj ubranila. Občani prosijo, da se v tej smeri nekaj ukrene,« je na seji mestnega sveta v Murski Soboti dejala Nada Kuhar, članica sveta iz vrst SDS. Stanje naj bi bilo po njenem mnenju najbolj kritično v soboškem mestnem parku.

Da so vrane v času gnezdenja napadalne in precej nadležne, se je strinjal tudi soboški župan Damjan Anželj (SD), ki je dejal, da so domnevni napadi teh ptic vsakoletni problem v prekmurski prestolnici. Ob tem župan še pravi, da so jim na zavodu za varstvo narave, ki so ga prosili za mnenje, kako ukrepati, predlagali, naj odstranijo gnezda, še preden znesejo jajca. »Druga možnost pa je, da nabavimo sokola, da bo pregnal vrane,« je še dejal Anželj.

Na zavodu za varstvo narave so zanikali, da naj bi MO Murska Sobota svetovali odstranitev gnezd ali sokole. Trdijo, da letos z njimi sploh niso imeli pogovorov o vranah.

Na soboški mestni občini so nam potrdili, da so »prejeli nekaj posameznih prijav konfliktnih situacij med sivo vrano in človekom, predvsem gre za onesnaževanje opreme v parku, domnevno ogrožanje drugih vrst ptic, a tudi napade sivih vran na ljudi ... Ker je varnost naših občank in občanov ter obiskovalcev mestnega parka na prvem mestu, skupaj z Zavodom za gozdove RS in Zavodom RS za varstvo narave iščemo rešitve za zmanjšanje populacije vran v mestu,« nam je med drugim povedala Vida Lukač, vodja urada župana MO MS.