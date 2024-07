»Procesi znotraj vojske in ministrstva za obrambo, ki so trajali skoraj dve leti, so pripeljali do izbora – zaenkrat bom rekel favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, in to je finska Patria,« je ob robu vrha Nata v ZDA dejal premier Robert Golob, ki je v sredo o nakupu osemkolesnikov govoril tudi s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom. Kot je znano, je ministrstvo k oddaji ponudb za osemkolesnike pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo. Od Finske je prejelo ponudbo za vozila patria XP, od Poljske za vozila rosomak-L, od Romunije za vozila piranha 5 in od Italije za vozila frecia. ...