Namazali so si stopala in krenili bosi na pot (FOTO)

Lojze Ogorevc je znan brežiški glasbenik, harmonikar in pevec, ki ga mnogi poznajo tudi po tem, da spodbuja zdrav slog življenja in prehranjevanja. Številne je že pred desetimi leti navdušil, da so se v njegovi družbi prvič bosi podali na Sv. Vid, zdaj je ta pohod že tradicionalen. In tudi letos so se po večini bosonogi pohodniki podali proti vrhu, na katerem je tudi cerkvica, v kateri se skriva zvon želja, ki je prav tako spodbuda za marsikaterega pohodnika. Nekateri so se tja odpravili že desetič.

79 jih je štel najstarejši pohodnik, najmlajši pa 2.

Tudi vodja Alpskega kvinteta Janez Per je del poti prehodil bos.

»Za jubilej so bili pohodniki, kot se spodobi, tudi nagrajeni. Za to priložnost sem izdelal unikatne lesene palice; prejeli so jih vsi, ki so imeli na dan pohoda rojstni dan, tudi najstarejši, 79-letni pohodnik ter najmlajši, dveletni, ter najštevilnejša, sedemčlanska družinaiz Kuzme v Prekmurju,« je razkril Ogorevc, ki si že deset let prizadeva ohranjati ta zdravi dogodek, Medex in Terme Čatež pa sta poskrbela, da so bili nagrad deležni tudi preostali bosonogi pohodniki, ki so jim na začetku okoli zapestij zavezali naravno vrvico, simbol bosonogega pozdrava. »Seveda smo se z nekaj vajami primerno ogreli, potem pa je naša bosonoga družina počasi krenila na dobre tri kilometre in 300 metrov dolgo pot proti vrhu Sv. Vida. Hodili smo po senci, tako da je bilo vročino lažje prenašati, pot vsako leto pred pohodom uredim, očistim, pograbim vejice z nje in jo celo spiham, tako da je res primerna za vse generacije,« pove Ogorevc, ki poskrbi tudi za to, da pohodnikom še pred startom namaže stopala s posebnim oljem, ki ga priskrbi čebelar. »To je pomembno za boljšo prekrvavitev in manjšo občutljivost stopal,« nas poduči.

Cerkvica, v kateri se skriva zvon želja, je spodbuda za marsikaterega pohodnika.

Prvič na ploščad

Lojze Ogorevc, prvi mož pohoda, nenehno poudarja koristi bosonoge hoje.

Nekje na sredini poti sledi hladilna terapija v blatu, kar na stopala in dobro počutje vpliva še posebno ugodno. Med potjo so pohodniki objemali drevesa in prejemali energijo tudi od njih. »Ko smo prispeli do vrha, so pohodniki pri cerkvici na drevesce zavezali naravno vrvico, ki so jo dobili na začetku okoli zapestja, za uspešno prehojeno bosonogo pot,« še pove Ogorevc. Prvič letos jih je pri cerkvici Sv. Vida pričakala ploščad, ki na 386 metrih nadmorske višine ponuja lep razgled po dolini reke Save, vse do Kamniško-Savinjskih Alp, Orlice in tudi prek meja naše države, Hrvaške. Z enim pogledom je tako rekoč mogoče zaobjeti celotno Krško-Brežiško polje. »Letos je bilo veliko otrok, ki so uživali v naravi, trije zdravniki,in, medicinske sestre, prvič se nam je pridružil legendarni vodja Alpskega kvinteta, ki je z baritonom zaigral v bosonogem kvintetu,« je še razkril Ogorevc, ki je raztegnil meh, na trobento je zaigral, na klarinet, na kitaro pa. Ob planinskih in drugih vižah so se nekateri zavrteli.

Da so voda, glasbila in nagrade na vrhu pričakali pohodnike, je zaslužen Slavko Cizelj iz Brežic, ki je poskrbel za prevoz. Na vrhu so še potelovadili in se počasi spustili v dolino, kjer jih je slaščičarna Đžabir počastila s sladoledom. »Zelo sem vesel, da je bil jubilejni pohod tako uspešen in da se mnogi zavedajo koristi bosonoge hoje. S tem pridobimo ogromno energije, izboljšamo odpornost, poskrbimo za pravilno držo hrbtenice z uporabo palic, priporočene so seveda lesene, okrepimo gležnje in kolenske vezi ter odpravljamo glavobole. Še posebno pa je bosonoga hoja priporočljiva v jutranji rosi,« je koristi poudaril Ogorevc.

Bosonogi kvintet je zaigral za vse pohodnike.

Unikatno oblikovana, ročno izdelana brezova ploščica, posebej za jubilejni, 10. bosonogi pohod