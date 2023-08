Nam grozi okoljska katastrofa? Za zdaj ni znakov, da je blato onesnaženo (FOTO)

Velike količine odpadkov so posledica ogromne škode, pravijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope). Ponekod se kupi že zmanjšujejo, v več krajih pa rastejo, kar naj bi se uredilo v 14 dneh. Če ne bi bilo sodelovanja občin in komunal, denimo odprtja ljubljanskega centra, bi bile razmere še hujše. Kaj vse bi lahko bilo v blatu in razmočenih organskih odpadkih, ne ve še nihče.

Na Mopu niso dobili nobenih informacij o večjem onesnaženju zaradi izpustov poplavljenih podjetij, težav za zdaj ni bilo niti v Mežici, kjer so letos končali sanacijo zaradi onesnaženja s svincem. »Ključno je, da nimamo podatkov o razlitjih nevarnih snovi, analize pa bodo sledile,« je dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Blato in pesek, ki ga je nanesla poplavna voda, bodo po predlogu začasno odložili na dogovorjenih degradiranih območjih. Živila, tudi meso, je treba oddati na določena mesta, ne v naravo, saj to lahko povzroči težave. Odmrznjenih živil ne odlagajte v naravo, temveč izključno v črne zabojnike.

Blata in peska je res veliko. FOTO: Blaž Samec

Avtomobili so v izključni odgovornosti lastnikov. FOTO: Blaž Samec

Kot pravijo na Mopu, v nekaterih občinah odvoz še zaostaja, vendar se tudi to ureja vzporedno z urejanjem prevoznosti do najbolj prizadetih krajev. Kosovne odpadke odvažajo in sortirajo, zato ni treba kuriti pohištva, pa tudi plavja ne, avtomobili pa so v izključni odgovornosti lastnikov. Kupi kosovnih odpadkov še nastajajo, do sredine prihodnjega tedna naj bi vse, ki nastanejo čez dan, zvečer že pospravili. Tudi zato, da se ljudje na določene lokacije ne bi navadili in jih še po začetni sanaciji uporabljali za odlaganje odpadkov.

Svetujejo tudi, naj ljudje upoštevajo nasvete Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam pravijo, da so živila v napol polnem zamrzovalniku, ki ne deluje, varna še 24 ur, v polnem zamrzovalniku pa 48 ur. V hladilniku so živila varna, če je hladilnik brez elektrike manj kot štiri ure in ga nismo odpirali.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

Kako zbiramo odpadke

Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, obvezno zavržemo. Na Mopu pravijo, da jih zavržemo v črn zabojnik za preostanek odpadkov, če tega ni, pa na določeno drugo mesto. Podatke o tem lahko ljudje dobijo pri predstavnikih civilne zaščite, komunale ali občine. Za kadavre in ostanke hrane ima koncesijo Koto, ki tesno sodeluje z veterinarsko inšpekcijo. S tem sistemom se na Mopu niti niso ukvarjali, saj deluje brez zapletov.

Kosovne odpadke, med katere sodijo gospodinjski aparati, pohištvo in podobno, bi morali zbirati na utrjenih zemljiščih, kjer dodaten negativen vpliv na okolje ni verjeten. Občine za to največkrat uporabijo parkirišča. Zbornica komunalnega gospodarstva je vse komunale pozvala, naj pomagajo, kolikor se da. Tudi zato Slovenija za pomoč ni zaprosila nobene druge države. Odvoz odpadkov poteka tudi v Mežici in Mozirju.

Kaj vse bi lahko bilo v blatu in razmočenih organskih odpadkih, ne ve še nihče. FOTO: Blaž Samec

Na Mopu verjamejo, da bo do 16. avgusta povsod začela upadati količina odpadkov. Komunalna podjetja delajo tudi med prazniki in vikendi. Prednost imajo prizadeta območja, kjer je odvoz odpadkov mogoč, a to se pospešeno popravlja povsod. V zbirnih centrih bodo odpadke sortirali, zato se bo sprostilo še nekaj prostora.

Blato in pesek, tega je res veliko, bodo tudi odpeljali na degradirana območja na začasno skladiščenje. Analize, ali je blato onesnaženo, bodo opravili kasneje. Nekaj prostora za začasno skladiščenje je tudi na odlagališčih odpadkov. Po podatkih Mopa imamo dovolj prostora, če bodo spremenili okoljevarstvena dovoljenja za odlagališča. Pri tem gre zahvala tudi ljubljanskemu centru za odpadke, ki je sprostil skladiščne zmogljivosti za druge. Odvoz odpadkov s prizadetih območij brez tega ne bi bil tako hiter. Za zdaj ni znakov, da je blato onesnaženo. Z oljem onesnaženo zemljo odpelje Saubermacher. Kdor opazi onesnaženje, naj pokliče civilno zaščito. In kaj je s svincem v Mežici? Skrb vzbujajočih podatkov nimajo, pravijo. Sanacija Mežiške doline je bila letos končana, mogoče je tudi to vzrok, da ni onesnaženja.

Avtomobili pa so v izključni odgovornosti lastnikov. Kot pravijo na Mopu, nihče ne more odločati namesto njih, ne občina ne država. Lahko se sicer zgodi, da bodo ob drugem delu na trdnejšo utrjeno površino spravili tudi kakšen avtomobil, vendar je kljub vsemu lastnik tisti, ki se odloči, kaj bo z njim. Na Mopu opozarjajo, da imamo tudi za to delujoč sistem, ki je za uporabnika brezplačen. Vendar to zdaj ni prva misel lastnikov, ki odpravljajo posledice ujme v svojih domovih.