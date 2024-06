Najučitelj pripeljal dijaka do zlate inovacije

»Zame je bil res lep dan, saj sem na Inovacijah Zasavja 2024 kot učitelj prejel dve zlati priznanji za dve različni inovaciji. Prva je potekala v sodelovanju z dijaki – lahko se pohvalimo, da imamo dva najmlajša inovatorja v Sloveniji, ki sta prejela zlato priznanje in s tem tudi potrdilo, da sta inovatorja. Drugo inovacijo, ki se je uvrstila na nacionalni nivo, pa nas je ustvarilo osem sodelavcev, kar ni tako samoumevno,« nas je o novem uspehu svojega poslanstva razveselil 37-letni Zasavec Uroš Ocepek, po izobrazbi profesor matematike in računalništva, lastnik doktorata iz računalništva, ki je svoje poslanstvo našel v poučevanju mladih na Srednji tehniški in poklicni šoli (STPŠ) Trbovlje. Spomnimo, Uroš se je lani uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu, a očitno ne spi na lovorikah.

»Priznanje mi seveda pomeni veliko. Mislim, da je to dobra odskočna deska za prihodnost. Za prvi letnik je bil to velik podvig, ki je dobro uspel. Med ustvarjanjem inovacije sem pridobil veliko novega, uporabnega znanja o kemiji ter njeni uporabi v didaktiki. Hkrati sem izpopolnil znanje na področju računalništva, umetne inteligence, saj smo edina šola v Sloveniji, kjer dijaki lahko te vsebine spoznamo v okviru rednega izobraževanja. Naloga mene in mojega sošolca Alekseja Lazarja je bila uporabiti aplikacijo za generiranje slik, s katero sva naredila igralne karte, na katerih so bila bitja, ki predstavljajo kemijske elemente. Na tem mestu bi se rad zahvalil svojima profesorjema in mentorjema, Stani Kovač Hace ter Urošu Ocepku, ki sta bila ključni del pri oblikovanju igre,« nam je zaupal Nik Bregar, nagrajeni dijak prvega letnika programa tehnik računalništva na STPŠ Trbovlje. Njegov sošolec Aleksej uspeha ni mogel deliti z nami, ker je zbolel.

Uroš Ocepek je kar devet nagrad prejel za nadgradnjo učnega procesa.

Zlato priznanje Zasavske gospodarske zbornice so prejeli inovatorji z dveh šol, ki sta združili znanje in moči, in sicer STPŠ Trbovlje in Gimnazija Ledina. Inovacijo so poimenovali KemBitja – Kemijska bitja, gre pa za didaktično gradivo pri pouku kemije, ki je ustvarjeno z umetno inteligenco, pojasnjuje Ocepek. Ljubljansko gimnazijo Ledina sta zastopali učiteljica Nika Cebin in dijakinja Ana Šarc.

»Tehnologija postaja osrednji del sodobne družbe, zato se mora tudi pouk prilagajati in temeljiti na sodobnih pristopih, ki učence in dijake spodbujajo k aktivnemu sodelovanju in razmišljanju. S takšnim načinom poučevanja je razumevanje pridobljenega znanja boljše, kar prispeva k trajnejšemu in poglobljenemu učenju. Na naši šoli smo s pomočjo umetne inteligence izdelali interaktivno didaktično gradivo v obliki družabne igre z naslovom KemBitja – Kemijska bitja. Ta igra je namenjena osvajanju nove učne snovi, ponavljanju in utrjevanju znanja na zabaven in učinkovit način. Verjamemo, da bodo naši učenci in dijaki z veseljem sprejeli ta inovativni pristop, ki bo njihovo učenje naredil še bolj zanimivo in uspešno,« pojasnjuje Ocepek.

Učilnico Metaverzum so zasnovali (z leve): Matej Notersberg, Tanja Kolar, Žiga Podplatnik, Vesna Kralj, Uroš Ocepek, Simona Izgoršek in Vasja Markič.

Drugo zlato priznanje Zasavske gospodarske zbornice in uvrstitev v nacionalni izbor Gospodarske zbornice Slovenije je prejelo osem učiteljev za inovacijo, ki se imenuje Učilnica Metaverzum: digitalni dvojček šole v obliki videoigre. Poleg Ocepka so med nagrajenci še Žiga Podplatnik, Matej Notersberg, Vasja Markič, Tanja Kolar, Simona Izgoršek, Katja Krevl in Vesna Kralj.

Na igralnih kartah KemBitja so kemijski elementi.

Digitalni dvojček šole

»Učilnica Metaverzum preoblikuje učenje z digitalnim dvojčkom šole v videoigri, presegajoč omejitve tradicionalnega izobraževanja. Ta revolucionarna metoda uvaja dinamično, interaktivno okolje, ki spodbuja dijake k praktični uporabi znanja, razvoju kritičnega mišljenja in pridobivanju poklicnih kompetenc. Z igralnim pristopom in takojšnjimi povratnimi informacijami Učilnica Metaverzum motivira dijake, izboljšuje zavzetost in omogoča globlje razumevanje učnih vsebin. Inovacija, ki združuje metaverzum in igre, odgovarja na mednarodne izobraževalne izzive in postavlja nove standarde v izobraževanju električnih instalacij, hkrati pa prispeva k trajnostnemu razvoju in pripravi mladih na zelene tehnologije,« pripoveduje Ocepek, ki je namignil, da širše sodelovanje med sodelavci ni samoumevno.

»Kolegi in ravnatelji z drugih šol me velikokrat vprašajo, kako vzpobuditi učiteljski zbor, da bi delal inovativne, odštekane projekte. Vedno odgovorim, da je ključno, da se nekaj učiteljev izpostavi in pokaže svoje delo. Ko to vidijo kolegi, lahko pri marsikomu začne (ponovno) tleti želja bo osebnem razvoju. Po drugi strani pa je projekt izdelave računalniške igre, ki predstavlja digitalnega dvojčka naše šole, res odbita ideja, ki nas je vse dvignila, da smo se sodelavci povezali znotraj večjega obstoječega projekta in kot del tega večjega projekta tudi igrico izdelali. Ko me novinarji vprašajo, zakaj delam inovativne projekte, je odgovor preprost: negujem otroka v sebi, ker želim, da mi je zanimivo. In če uživa učitelj, potem ob njem zagotovo uživajo tudi dijaki. Hkrati pa smo se pri projektu vsi zavedali, da bomo računalniško igro predstavili tako na Norveškem kakor tudi na Islandiji. Zato je bila motivacija še večja,« je navdušen sogovornik.

Učilnica Metaverzum je brezplačna računalniška igra za učenje elektrotehnike.

Kot poudarja, sta obe nagrajeni inovaciji primerni za takojšno uporabo v razredu. »Osnovno različico družabne igre KemBitja nameravamo ponuditi brezplačno vsem zainteresiranim učiteljem kemije ali pa vsem nadobudnim igralcem družabnih iger. Učilnica Metaverzum pa je brezplačna računalniška igra za učenje elektrotehnike, tako da je primerna tako za osnovne šole kakor tudi za srednje šole, ki spoznavajo področje elektrotehniških instalacij. Nagrajene inovacije so odlična promocija naše šole, saj nas delajo zanimive tako za bodoče dijake kakor tudi za vsa možna potencialna sodelovanja z gospodarstvom. Seveda pa inovacije že same po sebi motivirajo druge učitelje, da poskusijo postati inovator in inovirati tudi na področju izobraževanja,« je sklenil Ocepek, (so)avtor 14 nagrajenih inovacij, med njimi jih je devet za nadgradnjo učnega procesa.