Najstniki v gozd namesto za računalnik! Poglejte, kaj počnejo

Starši v Prlekiji so upravičeno ponosni na svoje otroke. Zgodba, ki je nastala že med poletnimi počitnicami, vsekakor ostaja primer dobre prakse, ko se je skupina najstnikov odločila iti po svoje. Pravzaprav na svoje. »Odločili so se počitnice preživeti drugače. Ne pred zasloni, ampak aktivno in v naravi.«

»Že minulo zimo so staknili glave in se odločili, da si bodo naredili gozdno hiško, v kateri se bodo družili. Ko so postavili temelje zanjo, so jim nepridipravi kmalu vse porušili, vendar jim to ni vzelo motivacije in ugasnilo želje. Kmalu so našli novo lokacijo v gozdu v naselju z okoli 120 prebivalci, v Grabah. Lastnik jim je dovolil uporabo gozda in tako so začeli ​ Rok, Jan, Anže, Tai, Aljaž in Neo gradnjo svoje hišice. Ni jih pregnalo slabo vreme, niti vročina ne. Sami so nabavljali stvari, žeblje, folije, žage, kladiva in ostali gradbeni material,« nam je pojasnila ena od ponosnih mamic Petra.

Drvarnica, polna nažaganih drv iz neuporabljenih dreves

Vstajali navsezgodaj

Med počitnicami so budilke zvonile ob 6.30. Prava redkost za najstnike, kajne? Hitro oblačenje, umivanje zob, zbor deset minut pred sedmo. S kolesi so šli v trgovino po sendviče in pijačo, sledil je zajtrk v gozdu, med katerim so izdelali načrt, in akcija. Pod pridnimi rokami fantov je tako v nekaj mesecih nastala lepa lesena hiška, poleg nje drvarnica, ja, celo na wc so bodoči gradbinci in arhitekti pomislili in ga skonstruirali. V ta projekt so vložili veliko truda, znoja, znanja, iznajdljivosti, potrpežljivosti, volje … Tudi sprli so se včasih, a se vedno tudi pobotali. Samo timsko delo vodi do velikih rezultatov!

Kakšni mojstri so, če jim le damo priložnost in proste roke!

»Proti koncu julija nas je starše v nabiralnikih pričakalo vabilo na slovesno odprtje hišice 10. avgusta. Vse so organizirali sami. Poiskali so pokrovitelja, ki jim je natisnil majice, starše so prosili za pomoč pri pogostitvi, poskrbeli so za kažipote do lokacije hišice, napisali so govor. Pripravili so celo powerpoint predstavitev, prerez traku in voden ogled hišice. Kakšni mojstri so, če jim le damo priložnost in proste roke! Razkazali so nam leseno hiško z okni in vrati.«

V zemljo vkopan hladilnik

Povabili so na slovesno odprtje.

»V notranjosti je dnevni prostor, zunaj terasa. Hladilnik je vkopan v zemljo. Drvarnica je polna nažaganih drv iz neuporabljenih dreves. Stranišče je na starinski način. Imajo kurišče, okoli katerega je v krog postavljenih osem štorov. Tam si radi zakurijo, spečejo hrenovke, penice, se družijo in pogovarjajo. Bili smo odprtih ust. Del prostovoljnih prispevkov, ki so jih zbrali na dan odprtja, so izkoristili za celodnevno kopanje v toplicah, saj si vsak pravi delavec zasluži tudi oddih,« nam je razložila vesela mama Petra.

Na rezultate svojega dela so upravičeno ponosni.

Šest fantov je celotno poletje namenilo gradnji hišice in prijateljstva, ki so se tam stkala, bodo ostala za vedno. Naučili so se, da čeprav so si med seboj zelo različni, imajo skupen cilj. In le s timskim delom, usklajevanjem, sodelovanjem, premagovanjem ovir, reševanjem sporov in zaupanjem lahko delujejo kot uspešna ekipa.

Pokazali veliko zrelosti

Naučili so se strpnosti, sklepanja kompromisov, odnosa do dela, narave, živali, praktičnosti, spretnosti. Ob tem starši, s katerimi smo se pogovarjali, poudarjajo: »Lahko rečemo, da so pokazali visoko stopnjo zrelosti in so lahko zgled tudi mnogo odraslim. Kot starši smo zelo veseli in ponosni, da so se podali v to. Z gotovostjo lahko trdimo, da so izredno delavni, marljivi, odgovorni. In tako sredi gozda še danes stoji čudovita lesena hišica.«

Marljivi fantje še naprej zgledno skrbijo za svoje gozdno bivališče.

Če se kdaj sprehajate po grabenskih gozdovih, nabirate gobe in slišite vrvež ter smeh, se ne ustrašite, to so oni. Pridite jih pogledat, z veseljem vam bodo razkazali svojo mojstrovino.