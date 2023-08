Najstarejše mesto ponovno Poetovio (FOTO)

MinuliI konec tedna je Ptuj spet postal Poetovio, ko je 800 udeležencev iz šestih držav predstavilo življenje in običaje izpred 2000 let. Ptuj ima torej poleg kurentovanja, ki velja za največji etnografski festival daleč naokoli, še enega, poletnega – rimske igre, ki na tem območju potekajo že 16 let. »Ptuj je bil sprva najpomembnejša vojaška postojanka, kasneje trgovsko in obrtno mesto z več kot 40.000 prebivalci,« pripoveduje Andrej Klasinc, idejni oče Rimskih iger.

»Letos so tukaj gladiatorji iz Pulja, kar šest, tretjina vseh. Edini, ki se profesionalno ukvarjajo s tem in ne skoparijo s čestitkami o organiziranosti,« dodaja. Prvič je potekal tudi mednarodni simpozij arhivistov, ki ga prireja Alma Mater Europaea. »Gre za veliko strokovno nadgradnjo dozdajšnjih iger. Simpozij je predstavil stavbno zgodovino, arhive in arhiviranje v antičnem Ptuju,« še izvemo.

Rimljana sta za nekaj dni postala tudi Štefan Čelan, nekdanji župan, ter Branko Brumen, starosta kurentovanja.

Gladiatorji iz Pulja (Spectacvla Antiqva) so se predstavili na tržnici, ki je bila spremenjena v areno.

Člani prvega mednarodnega simpozija so se zbrali v Grand hotelu Primus.

Ena najboljših make up artistk Mojca Škof je uživala v igrah.