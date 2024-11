Bolj kot Melanie se domačini spominjajo njenih staršev

Dva dni pred praznikom Občine Sevnica, ki bo jutri, v petek, je postalo jasno, da bo njihova sokrajanka Melania Trump, nekoč Knavs, že drugič postala prva dama ZDA. Kako so doživljali prepoznavnost tega majhnega kraja, kjer je sicer doma kar nekaj v preteklosti zelo uspešnih podjetij, kot so Jutranjka, Kopitarna Sevnica in Lisca, že pred osmimi leti, ko je Melania prvič prestopila prag Bele hiše, in ali bo tokrat kaj drugače, smo preverili med prebivalci. Najprej smo zavili v slaščičarno oziroma Kavarno Julija, umeščeno na glavni ulici v okviru Hotela Ajdovec. Tam so namreč kmalu po izvolitvi ...