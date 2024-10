Najprej noro veliko lisičk, zdaj še jurčkov. Gobarji pri nas našli tudi zelo velike gobe (FOTO)

Vrhunec gobarske sezone se počasi končuje, kljub temu pa se nam iz vse Slovenije javljajo navdušeni gobarji in nam pošiljajo fotografije gobjih velikanov. Prav tako nam sporočajo, da gobe še rastejo, in kot kaže, so letos z njimi najbolj radodarni gozdovi Pohorja, Koroške, Goričkega in ponekod po Gorenjskem, nekoliko manj jih je na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem ter v okolici Ljubljane. V sicer največjem gobarskem raju Slovenije, to je seveda na Pokljuki, letos bera ni tako obilna kot po navadi, vendar je še vedno solidna. Jesen ni rekordna, je pa solidna. FOTO: Tina Horvat Čeprav ni na...