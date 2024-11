Najlepši božični sejmi (FOTO)

Nič ne pričara prazničnega vzdušja tako kot božični sejem. Prvi sploh je bil na Dunaju, tradicija pa se je z leti razširila po svetu, tudi k nam. Nekateri so postali tako priljubljeni, da so postali prava turistična atrakcija, ki je tisti, ki so zaljubljeni v najbolj vesel in bleščav mesec v letu, nikakor ne smejo zamuditi.

Pa začnimo kar na Dunaju, tamkajšnji božični sejem velja za enega najlepših in tudi največjih v Evropi. Sejmov je pravzaprav več, na več lokacijah, za najlepšega velja Christkindlmarkt na Rathausplatzu, na trgu pred mestno hišo je 94 lično okrašenih hišk, kjer prodajajo vse, od igrač, tam je tudi drsališče, do pijač, znamenitega punča in seveda klobas ter medenjakov.

V Tivoliju so hišice, v katerih prodajajo spominke in darila, čudovito okrašene. FOTO: Juliet Dreamhunter/Getty Images

Advent v Zagrebu se že več let uvršča na vrh seznama najlepših. Tudi letos ponujajo nepozabno izkušnjo, od čarobnih luči in čudovito okrašenih trgov, živih jaslic in ledenih skulptur do stojnic s poslasticami in koncertov na prostem, vsak del mesta utripa v prazničnem vzdušju.

Če vas bo pot zanesla v švicarski Basel, se ustavite na božičnem sejmu. Razdeljen je na dva dela na trgih Barfüsserplatz in Münsterplatz, na njem je okoli 150 čudovito okrašenih stojnic, na katerih prodajajo božične začimbe, okraske in sveče. Na Münsterplatzu je božični pravljični gozd, obiskovalci pa se lahko povzpnejo na stolp sv. Martina, od koder se odpre čudovit razgled na luči, ki osvetljujejo staro mestno jedro.

V francoskem Strasbourgu je eden najstarejši sejmov v Evropi, sega v leto 1570, od takrat se je seveda precej spremenil. Razprostira se na več kot 10 lokacijah, tam je na stotine okrašenih lesenih hišic, in vsako leto privabi več kot dva milijona ljudi, ki uživajo v čarobnih prizorih med sprehajanjem po ozkih mestnih uličicah in slikovitih trgih.

Bryant Park se prelevi v zimsko vas. FOTO: Mike Segar/Reuters

Prav poseben je božič v Tivoliju, ne v Ljubljani, pač pa v danskem Københavnu. Z več kot 1000 čudovito okrašenimi božičnimi drevesi, od zabaviščnih voženj do orkestra, je to zimsko doživetje brez primere. Vsako leto pritegne Lucijina procesija 13. decembra, v kateri sodeluje več kot 100 deklet s svečami v rokah.

Med sodobnejše spada sejem v estonskem Talinu, na stojnicah ponujajo tradicionalno estonsko kulinariko, kruh in rokodelske izdelke. Za zabavo poskrbijo vrtiljaki, zimska votlina in Božiček, ki ga na saneh pripeljejo severni jeleni. Pozornost pritegne tudi veliko božično drevo, ki ga postavljajo že od 1441.

Skočimo v Berlin, kjer vsako leto organizirajo kar 80 sejmov, najbolj znan je tisti na Gendarmenmarktu: v labirintu lesenih hišic prodajajo klobase, kuhano vino in medenjake ter posebna božična darila. Zvečer obiskovalci uživajo v plesnih in glasbenih nastopih.

Čarobni Zagreb FOTO: Deymos/Getty Images

V Nürnbergu, drugem največjem bavarskem mestu, sloviti Christkindlesmarkt poteka že od 16. stoletja. V božičnem času na osrednjem mestnem trgu postavijo okoli 200 stojnic, celotno območje pa prekipeva od živahnega dogajanja. Sejem vsako leto privabi okoli 2 milijona obiskovalcev in je nedvomno eden izmed vrhuncev nürnberškega leta.

Še čez lužo poglejmo

Zimska pravljica v Hyde Parku je eden najbolj pričakovanih zimskih dogodkov v britanski prestolnici. Prireditev, ki je bila prvič leta 2005, vsako leto privabi ogromne množice z več kot 200 atrakcijami, med katerimi so 70-metrsko veliko kolo, točilnice kuhanega vina in drsališče na prostem, ki je največje v Združenem kraljestvu. Obiskovalci se lahko udeležijo tudi delavnic kiparjenja v ledu, si ogledajo cirkuško predstavo, prisluhnejo živi glasbi in se okrepčajo s številnimi jedmi.

Še čez lužo poglejmo, v New York: vsako leto se Bryant Park na Manhattnu spremeni v čudovito pravljično deželo, Zimsko vas. Za znamenitem trgu so kakih 150 po meri oblikovanih hišic in velikansko drsališče, na katerem lahko drsate zastonj, če imate svoje drsalke.