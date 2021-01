Najlepše oči Slovenije ima medicinska sestra! (FOTO)

Ana Inja dela šest dni na teden in je tako rekoč vsak dan v stiku z bolniki s covidom-19.

Na prvi bojni črti

Nagrade za glasovalce

Hvala vsem, ki ste nam pomagali izbrati najlepše oči Slovenije. Med vsemi, ki ste glasovali za kandidate, smo izžrebali deset nagrajencev, ki prejmejo kovček ličil. Nagrado prejmejo:

● Ana Horvat, Ljubljana

● Sergeja Brdnik, Limbuš

● Sandra Kuronja, Murska Sobota

● Antonija Tomše, Blanca

● Blanka Kositer, Maribor

● Kleopatra Merklin, Radenci

● Ciril Repinc, Bled

● Marjana Milojevič, Zagorje

● Damjana Majer, Vrhnika

● Martina Zorman, Izola.

»Prijavile so me prijateljice, jaz sem zgolj privolila,« se je v telefonsko slušalko (ker dela kot medicinska sestra, je izogibanje morebiti nevarnim stikom še pomembnejše) zasmejalaiz Dragomlja, ki ste jo bralci določili za lastnico najlepših oči v Sloveniji.Fotografija, ki nam jo je poslala, je nastala na hitro in kar na njenem delovnem mestu, med enim redkih prostih trenutkov v zaradi covida-19 še bolj napornem delovniku kot običajno, razlog, da so jo prijateljice tako vneto spodbujale, naj sodeluje v našem nagradnem tekmovanju, pa je bil, da jim je že večkrat potarnala, da si mora kupiti očala.In ker ima Ana Inja oči, ki resnično izstopajo, in jo zaradi njih mnogi opazijo in si jo zapomnijo, naš pokrovitelj, Center Pušnik-Novljan pa zmagovalcu podarja bon za očala v vrednosti 300 evrov, so bile prepričane, da je to priložnost, ki je prijateljica preprosto ne sme izpustiti. In imele so še kako prav! Med več tisoč glasovnicami, ki ste jih oddali po navadni pošti ali po spletu, jih je največ nosilo ime prav 36-letne medicinske sestre.»Danes ste me ujeli na enega redkih dni, ko sem prosta,« nam je zaupala lastnica najlepših oči, ki sicer dela šest dni na teden in je tako rekoč vsak dan v stiku z bolniki s covidom-19. »Žal nimamo kaj dosti vpliva na to, kako odgovorno bodo ljudje ravnali. Mi lahko le opozarjamo, vsak pa se zase odloča sam,« pravi, ko jo vprašamo, kako gledajo v bolnišnici, kjer dela, na precej sproščeno ravnanje ljudi v zvezi z virusom v drugem valu epidemije.Pravi še, da so oči tudi sicer resnično tiste, ki jih ljudje na njej najprej opazijo, na ta račun pa, malce sramežljivo prizna, prejema tudi komplimente. Da bo nosila očala, je izvedela pred letom dni, a se do zdaj ni opogumila in jih izbrala. »Očala so mi predpisali po pregledu lani, vendar do zdaj ni bilo prave priložnosti, da bi jih kupila. In, evo, zdaj se je očitno pokazala,« se veseli srečna nagrajenka.Ana Inja Pezdir bo čudovite oči, ki ste jih izglasovali za najlepše oči Slovenije, po novem lahko še poudarila z očali iz Centra Pušnik-Novljan, poleg bona za 300 evrov pa ji bosta na voljo brezplačen pregled in svetovanje. Center s 25-letno tradicijo z vrhunskimi storitvami v očesni kirurgiji, zobozdravstvu in optiki skrbi za lepoto celotnega obraza. Brez nagrade ne bo ostalo niti preostalih 11 finalistov našega tekmovanja. Prejeli bodo zobni nakit z brezplačnim pregledom in bon v vrednosti 40 evrov.