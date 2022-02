Novogoriška občina očitno nima sreče z novo kolesarsko in pešpotjo – južna športna pot se vije med zaključkom Kidričeve in zaključkom Kosovelove ulice. Še pred njenim odprtjem, ki je bilo v sredini decembra lani, so nekateri tamkajšnji krajani opozarjali, da ta predstavlja velik poseg v naravo, da občina za urejanje tistega dela mesta sploh nima vseh potrebnih dovoljenj in da so pešpot kar združili s kolesarsko stezo. Hkrati so se spraševali, ali je občina sploh lahko ob potoku Koren in v neposredni bližini OŠ Frana Erjavca postavila betonsko stopnišče oziroma kaskade. Kolesarji naj bi...