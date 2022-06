Nagradili 13 obetavnih mladostnikov (FOTO)

V okviru dobrodelnega projekta Mladi upi, ki sta ga že 10. leto zapored izvedla Zavod Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav, sta strokovna komisija in širša javnost znova izbrali 13 obetavnih mladostnikov. Mladi upi 2022 s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti so: Rahela Češarek, fagotistka, Erazem Žganjar, flavtist, Maša Majcen, flavtistka, Nina Pavšek, klarinetistka, Bor Artnak, teniški igralec, Neža Colja, športna plesalka, Alen Bečirević, namizni paratenisač, Ali Botonjić, tekvondoist in kikboksar, Monika Bartol, triatlonka, Jana Dremelj, veslačica, Marija Judež, raziskovalka naravoslovnih znanosti, Patrik Žnidaršič, matematik, kemik in programer, in Anej Gorenjak, trobentač (po izboru javnosti).

Nadpovprečno nadarjeni

Na razpis Mladi upi 2022 se je prijavilo več kot 50 talentiranih mladostnikov, ki kljub izjemnim dosežkom za nadaljnje uspehe potrebujejo dodatno podporo. Izjemno pozitiven projekt je namenjen obetavnim športnikom, kreativnim umetnikom, nadarjenim in pronicljivim znanstvenikom ter mladim parašportnikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta.

Mladi up je postala tudi fagotistka Rahela Češarek.

Z vključitvijo parašportnikov, ki izkazujejo izjemno voljo in predanost pri svojem udejstvovanju, so še dodatno nadgradili koncept projekta, da omogoča lažji razvoj potencialov in kariernih želja še bolj raznolikim mladim upom. »Vsako leto nas navdušijo mladi, ki jih odlikuje nadpovprečna nadarjenost, razvijajo nove prodorne zamisli ali navdušujejo z izjemnimi rezultati in imajo skupaj s svojim mentorjem oziroma trenerjem jasno zastavljene cilje, ki jih želijo doseči v prihodnjih letih. Verjamemo, da vsaka podpora mladih upov danes prinaša celotni družbi dodano vrednost za jutrišnji dan,« meni Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu, ki je do zdaj v razvoj 127 mladih vložil že pol milijona evrov.

10 let že podpirajo mlade talente.

Komisija, ki jo sestavlja osem priznanih strokovnjakov iz sveta umetnosti, znanosti, šolstva, športa in gospodarstva, je izmed vseh na razpis prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor finalistov in izmed vseh finalistov izbrala 12 prejemnikov finančne podpore, enega pa s svojimi glasovi še širša javnost, da bodo (še) lažje uresničili svoje športne, znanstvene ali umetniške sanje in cilje.

»Že v Atletskem klubu Radovljica, kjer sem nekaj let trenirala mlade športnike, sem spoznala neverjetno predanost, vztrajnost in jasne cilje obetavnih posameznikov. To so lastnosti, ki krasijo tudi tokratno generacijo mladih upov, ki smo jih člani strokovne komisije skupaj z drugimi kandidati najprej umestili v ožji izbor finalistov, v drugem krogu razpisa pa izbrali letošnje prejemnike finančne podpore. Verjamem, da bodo zgodbe o velikih talentih, močni volji in trudu, pa tudi o težavah, ki spremljajo mlade, njihove starše, mentorje in trenerje, v prihodnjih letih prerasle v nove športne, umetniške in znanstvene dosežke, na katere bomo lahko ponosni vsi,« je povedala Brigita Langerholc Žager, nekdanja vrhunska atletinja, olimpijka in Bloudkova nagrajenka, sicer pa ena od članic strokovne komisije.

Podpora mladih upov prinaša celotni družbi dodano vrednost za jutrišnji dan.

Zmaga na natečaju Mladi upi mladostnikom ne prinaša le finančnih sredstev, s katerimi lahko pridobijo (pre)potrebno opremo, se udeležijo domačih ali mednarodnih tekmovanj in izobraževanj, ampak imajo na ta način možnost priti tudi do dodatnih storitev, ki bodo uresničevanju njihovih sanj dale dodaten zagon. Marsikateri mladostnik, ki postane Mladi up, se s svojim talentom prek razpisa prvič predstavi širši javnosti.