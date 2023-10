Nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšali do 19. novembra

Vlada je na današnji dopisni seji nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšala za 20 dni - do 19. novembra. Ob tem je pojasnila, da bo nadzor, tako kot doslej, ciljno usmerjen in osredotočen na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete.

Slovenija je mejni nadzor minulo soboto uvedla po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Podobno kot Italija je tudi Slovenija med razlogi za odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma.

Premier Robert Golob je nato v četrtek v Bruslju izrazil pričakovanje, da bo Italija nadzor na meji odpravila do božiča, tako da bo lahko zatem to na meji z Hrvaško in Madžarsko storila tudi Slovenija. V Rimu so sicer že nakazali, da bi lahko nadzor predvidoma potekal celo zimo, uradne potrditve italijanske vlade o morebitnem podaljšanju trajanja mejnega nadzora pa še ni bilo.

O ponovno vzpostavljenem nadzoru in o tem, kako čim bolj zmanjšati vpliv nadzora na državljane omenjenih treh držav, ki dnevno prečkajo mejo, bodo v četrtek v Trstu razpravljali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške. Golob pa se bo 14. novembra mudil na obisku pri italijanski kolegici Giorgii Meloni, s katero bosta govorila tudi o nadzoru na meji.