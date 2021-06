Nad Slovenijo v zraku nevarnost, v četrtek blizu 40 stopinj

Na Kredarici je še okoli 160 centimetrov snega. FOTO: Arso



Konec tedna prihajaoj nevihte

Pred nami so še vroči dnevi. FOTO: Arso

Komaj smo čakali poletje, a vročina že marsikomu preseda. Danes za dodatne težave skrbi puščavski prah s severa afrike, ki ga nad naše kraje prinaša jugozahodni veter. Zaradi Saharskega prahu so povsod po Sloveniji izmerjene povišane ravni delcev PM10, so sporočili iz Agencije za okolje (Arso).Na portalu Ciklon.si napovedujejo, da bo prvi letošnji vročinski val daljši, kot je bilo sprva napovedano, in bo primerljiv s tistim iz junija 2002, ko je bilo v Ljubljani 10 vročih dni zapored.V naslednjih dneh bo po nižinah sredi dneva in popoldne še vedno velika toplotna obremenitev. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 23, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.V sredo in četrtek bo še naprej sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V četrtek popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte. Četrtek naj bi bil najbolj vroč dan tedna, ko bo ponekod na vzhodu lahko do lokalno 37 stopinj Celzija, na območju Balkana pa čez 40 stopinj Celzija.V petek bo še večinoma sončno in vroče, predvsem v severni Sloveniji niso izključene posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na soboto in v soboto čez dan so tudi drugje po Sloveniji možne krajevne padavine. Prehodno se bo ohladilo, dnevna temperatura bo okoli 25 stopinj Celzija. Od nedelje naprej je vremenska napoved negotova. Bolj verjetno je, da se bo večinoma suho vreme nadaljevalo, napovedujejo na Arsu.Na Ciklon.si napovedujejo, da če se bo višinsko jedro hladnega zraka pomaknilo zahodneje od nas, kot kaže večina izračunov, bo po 28. juniju vročina znova pritisnila. Na območju Balkana bi lahko po tem scenariju imeli še hujšo vročino in precej nenavaden zaključek junija. Tudi na začetku julija se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, morda se kaže sprememba po 5. juliju z nekoliko več padavinami, a so dolgoročnejše napovedi nezanesljive, še dodajajo.